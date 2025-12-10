Rionegro entrega más de 820 mil millones en bonos ambientales a 383 propietarios rurales

Rionegro, Antioquia

La Alcaldía de Rionegro reafirmó su compromiso con la sostenibilidad ambiental y la protección de los recursos naturales con la entrega de más de 820 mil millones de pesos en Bonos por Servicios Ambientales (PSA), destinados a propietarios rurales que protegen los ecosistemas estratégicos del municipio. La iniciativa, que avanza como una de las apuestas ambientales más importantes de la región, beneficia este año a 383 propietarios que, con su trabajo cotidiano, han garantizado la preservación de áreas vitales para el equilibrio ecológico.

Durante esta edición del programa, se logró conservar 531,58 hectáreas de cobertura boscosa nativa, esto fortalece la biodiversidad local, contribuye a la regulación hídrica del territorio y mitiga los efectos de la crisis climática.

La inversión total asciende a 820 mil millones pesos, recursos provenientes del impuesto predial que se redimen para aliviar la carga económica de las familias rurales que participan en la conservación y reconoce sus roles como guardianes del territorio.

El programa tiene presencia en las 36 veredas del municipio, refelejando su cobertura integral y su capacidad de impacto en la ruralidad de Ríonegro. Entre estas, la vereda El Tablacito destaca por concentrar la mayor cantidad de hectáreas protegidas, evidenciando una articulación comunitaria sólida y el compromiso ambiental de sus habitantes.

Además del incentivo económico, el PSA ha impulsado procesos de educación, acompañamiento técnico y participación comunitaria, consolidando una red de protección ambiental que involucra a familias, líderes veredales y entidades municipales. El alcalde de Rionegro, Jorge Rivas, extiende las felicitaciones a los tenedores de bosques, pero también invita a las demás familias que participen del cuidado de sus bosques y reciban este bono por Servicio Ambiental.

En un contexto de creciente presión sobre los ecosistemas, el compromiso de los propietarios rurales esd eterminante para la seguridad ambiental de toda la región del Oriente antioqueño.