6 Meses del accidente que dejó 10 muertos en puente helicoidal en Calarcá ¿Qué dicen familiares?

Se cumplen hoy seis meses del accidente de tránsito en la vía la línea en Quindío que dejó 10 estudiantes muertos de una universidad de Armenia, familiares denuncian que la investigación no avanza.

Es que el 24 de mayo de este 2025 se presentó en trágico accidente en el puente helicoidal en el municipio de Calarcá donde murieron 10 estudiantes, docentes y administrativos de la universidad Von Humboldt y seis meses después sus familiares recuerdan a sus seres queridos con dolor, tristeza y desesperanza porque las investigaciones no avanzan.

Edna Karina Junca es la mamá de Deiver Felipe Vargas Junca y ella lo recuerda así “Deiver Felipe era la alegría de la casa. Era un niño muy soñador, amaba lo que hacía, desde los 6 años ya tenía claro que quería ser ingeniero civil. Él decía inicialmente que quería construir casas, y nos hace una falta enorme, porque él era un soñador, él siempre estaba pendiente de sus hermanos, dejó dos hermanitos más, un niño de 16 años, una niña de 12 era la mano derecha de nosotros”

Y agregó “mi hijo era el amigo de los amigos. en el entierro, por ejemplo, en el velorio, yo me daba cuenta de mucha gente que llegaba que yo no yo no sabía, legó gente de Bogotá, gente de diferentes partes a venir a acompañarlo y siempre lo han caracterizado como un niño noble, amoroso, apasionado por la vida, dedicado y que amaba mucho su mamá. Simplemente las familias seguimos con un vacío y un dolor enorme.

¿Qué ha pasado con la investigación?

En una de las audiencias, yo les decía a los entes que estaban ahí, a los que están involucrados, no hay ningún dinero que nos devuelva los muchachos, y hay algo que me dejó muy triste, es que el conductor, el señor John Freddy sigue manejando bus.

En una audiencia que tuvimos, el señor se presentó la audiencia manejando. Eso no se hace, eso es un irrespeto hacia las familias y hacia el dolor de nosotros. Porque pues uno sabe que tiene que regirse a la ley y todo, pero eso no debía de ser así.

Llamado

Que manejen con precaución, que siempre revisen sus vehículos, que los lleven a sus revisiones técnico-mecánicas como como debe de ser y que cuiden y amen mucho su familia.