¡Sigue en aumento! Precio del dólar en Venezuela HOY, 9 de diciembre, según el BCV

Después de que se diera a conocer que Donald Trump y Nicolás Maduro mantuvieron una conversación por llamada, y que en la misma no se concretará nada, más portales como France 24 expusiera que, Maduro realizaría una serie de peticiones que no le fueron concedidas, lo que provocó que, la semana pasada, se cerrará el espacio aéreo de Venezuela.

Además, recientemente se dio a conocer que en Panamá y Qatar, se ofrecieron a ser mediadores entre Maduro y Trump, en medio de las tensiones diplomáticas que sufren ambos países, esto lo dejaron en claro mediante sus portavoces oficiales.

Esto se dio por un temor de que haya una desestabilización en la región sudamericana, puesto que en declaraciones que también dio Nicolás Maduro, aseguró que no permitirá que Venezuela sea un cambo de batalla, como lo es en la actualidad la Franja de Gaza en el medio oriente. Asimismo, mientras esto sucede, Trump sigue reforzando la idea de que Maduro debe dejar el poder, puesto que ha sido acusado de ser el cabecilla principal del Cartel de los Soles.

Es importante tener en cuenta que esto comenzó hace meses, luego de que Trump empezara un ataque marítimo a embarcaciones de posibles narcotraficantes que llevan drogas a otros países.

A cómo está el dólar en Venezuela hoy

En Venezuela la economía ha sido todo un reto desde que Nicolás maduro asumió el cargo hace ya varios años. En varios portales que se dedican a escribir artículos económicos que, a su vez, tienen análisis acerca de la inflación y otros indicadores, muestran que a nivel financiero, el país no mejora, lo que agrava la situación interna.

Es así que, según reportó el Banco Central de Venezuela, con actualizaciones diarias, que, el precio del dólar en Venezuela HOY, 9 de diciembre, se estableció en 257,92870000, un aumento importante, ya que el día viernes, 5 de diciembre, cerró la semana con una cotización de 254 bolívares.

A su vez, dentro de estas actualizaciones, también se presentan el precio de otras divisas en el mundo, siendo así, este el precio para el día de hoy, 9 de diciembre:

Euro: $300,50756979 bolívares.

$300,50756979 bolívares. Yuan chino: $36,48678049 bolívares.

$36,48678049 bolívares. Lira turca: $6,06848222 bolívares.

$6,06848222 bolívares. Rublo ruso: $3,36665283 bolívares.

Dólar hoy en Colombia, 9 de diciembre

En Colombia el dólar ha estado cambiando en los últimos meses, presentando una variación en su valor. Asimismo, es el Banco de la República, el encargado de presentar y actualizar la cotización de esta divisa.

Es así que, para este 9 de diciembre, el dólar hoy en Colombia se estableció en $3.830 pesos colombianos. Una mejoría significativa, luego de que se cotizará hace un par de semanas, por debajo de este valor, llegando a los $3.700 pesos, lo que generó preocupación en algunos inversionistas en el país.

