Rifirrafe entre senadores Miguel Ángel Pinto y Fabián Díaz por Reforma a la Salud: Esto fue lo que pasó

Se dilata debate de la reforma a la salud en Comisión Séptima: se retomaría hasta la próxima semana.

Este miércoles en medio de la plenaria del Senado se registró un rifirrafe entre los senadores de la Comisión Séptima, Fabián Díaz y Miguel Ángel Pinto por la Reforma a la Salud.

Allí, el senador de la Alianza Verde, Fabián Díaz aseguró que lo que están buscando en la Comisiones es dilatar la discusión teniendo las mayorías para archivar el proyecto, indicó que la oposición no lo ha hecho “porque se las apelo, como hice con la Reforma Laboral”.

En respuesta, el senador libera Miguel Ángel Pinto le pidió a Díaz que no mienta. Mencionó que no se le ha dado trámite a la Reforma en la Comisión Séptima es porque en su presidencia, “no estamos recibiendo a los Olmedos que van a comprar los votos”.

Pinto incluso le dijo al senador Fabián Díaz que apele en caso de que se hunda la Reforma a la Salud, afirmó que “síganos amenazando, como nos amenaza su presidente, que miedo no le tenemos. Vamos a actuar en derecho en la Comisión Séptima”.

A propósito hay que señalar que la Reforma a la Salud ya completa más de 8 meses a la espera de surtir su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado y que el próximo 16 de diciembre el Congreso ya sale a su receso legislativo.