Política

Partido Liberal coavala a Daniel Palacios para consultas interpartidistas de marzo

El precandidato ya aceptó la invitación de la colectividad.

Partido Liberal coavala a Daniel Palacios para consultas interpartidistas de marzo

Partido Liberal coavala a Daniel Palacios para consultas interpartidistas de marzo / MINISTRY OF THE INTERIOR

María Paula Pineda

Con una carta de dos páginas, el Partido Liberal invitó al exministro y precandidato presidencial, Daniel Palacios, a ser coavalado por la colectividad para participar de las consultas interpartidistas de 2026.

Lea también: Sector del Partido Conservador anuncia respaldo a aspiración presidencial de Felipe Córdoba

Según indicaron desde la colectividad en la misiva que fue firmada por el secretario del Partido, Jaime Alberto Jaramillo y enviada a Palacios, es indispensable que este mecanismo cuente con la presencia de liderazgos que “inspiren confianza, construyan unidad y representen una alternativa renovada para Colombia en esta cruzada por la defensa de nuestra democracia”.

“Su trayectoria representa valores que hoy necesitan ser reivindicados en la vida pública: la decencia en el debate, la convicción democrática, la responsabilidad institucional, la capacidad de tender puentes y la valentía de decir la verdad incluso cuando es incómoda. Por eso, la Dirección Nacional del Partido Liberal Colombiano reconoce y valora su aspiración presidencial inscrita a través su proceso de precandidatura”.

Mencionaron además desde el Partido que la participación de Palacios en las consultas del 8 de marzo “fortalecerá la legitimidad del mecanismo, ampliará la base ciudadana de la consulta y permitirá presentar ante el país una opción liberal, moderna, regional y profundamente democrática”.

Más información: Sergio Fajardo no participará en consulta interpartidista: “Las consultas no son el camino”

Agregaron que esta decisión contribuye no solo a la unidad de las fuerzas democráticas, “sino también al propósito superior de construir un país que escuche, respete y empodere a sus regiones”.

Hay que señalar que el precandidato presidencial Daniel Palacios, quien ya aceptó del ofrecimiento de la colectividad, entregará este jueves más de 1 millón de firmas ante la Registraduría y que el Partido Liberal también ofreció este aval al exgobernador y precandidato Héctor Olimpo Espinosa.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad