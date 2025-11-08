Rusia lanzó ataque masivo contra infraestructura energética de Ucrania

Internacional

El Ministerio de Energía de Kiev, informó que un ataque masivo ruso, afectó la infraestructura energética de Ucrania, provocando cortes de electricidad en varias regiones.

Frente a la sitaución, la ministra de Energía, Svitlana Grynchuk, señaló que se activaron apagones de emergencia.

“El enemigo está atacando masivamente la infraestructura energética de Ucrania de nuevo. Debido a esto, se han producido cortes de energía de emergencia en varias regiones”, detalló la ministra y agregó que, “ los cortes se cancelarán una vez que la situación del sistema energético se estabilice”.

En los últimos meses, Rusia ha atacado la red eléctrica y de calefacción de Ucrania a lo largo de su campaña militar iniciada en febrero de 2022.

Gran parte de la infraestructura civil clave ha quedado destruida, y las instalaciones de gas natural que producen el principal combustible para los calefactores han sufrido daños considerables.

Entre tanto, Grynchuk, afirmó que, “ a pesar de los planes del enemigo, Ucrania tendrá luz y calefacción este invierno”.

Por su parte, el país europeo ha respondido con ataques contra depósitos y refinerías de petróleo rusos, con el objetivo de cortar las exportaciones energéticas vitales de Moscú y provocar una escasez de combustible en todo el país.

Finalmente, los expertos advierten que, Ucrania corre riesgo de sufrir cortes de calefacción antes de los meses invernales.

