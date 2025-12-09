¡Ojo! Aumenta la ola de fraudes online, estas son recomendaciones para que no se deje robar

Durante 2025, los especialistas en ciberseguridad han identificado un notable incremento en el uso de inteligencia artificial para crear estafas más creíbles y personalizadas. Desde sitios falsos casi idénticos a los originales hasta mensajes automatizados que imitan el tono de marcas reconocidas, los delincuentes buscan engañar a las víctimas con un nivel de sofisticación sin precedentes.

Principales estafas en internet:

Phishing avanzado: donde correos y sitios falsos reproducen con exactitud los portales oficiales

donde correos y sitios falsos reproducen con exactitud los portales oficiales Smishing: mediante mensajes SMS que ofrecen descuentos falsos o alertas de entrega inexistentes

mediante mensajes SMS que ofrecen descuentos falsos o alertas de entrega inexistentes Fraudes con códigos OTP: en ellos se solicita al usuario compartir su código de verificación para completar una compra o “confirmar una cuenta”.

Expertos alertan sobre nuevas formas de fraude en línea y comparten recomendaciones para comprar seguro en la temporada navideña.

Cada año, con la llegada de esta época, millones de personas realizan compras en línea. Sin embargo, también es una de las temporadas más aprovechadas por ciberdelincuentes para ejecutar fraudes digitales y campañas de phishing, smishing y suplantación de identidad.

“Es fundamental verificar que los sitios sean legítimos, desconfiar de promociones con urgencia exagerada y confirmar siempre los canales oficiales antes de realizar un pago. Del mismo modo, los comercios también deben fortalecer sus mecanismos para la detección de comportamientos sospechosos que identifiquen patrones anómalos y los procesos de verificación de identidad del comprador y dispositivos utilizados”, afirma Esteban Pinetta, Analista de Fraude Digital de SISAP.

Consejos prácticos para mantenerse seguro ante estafas

Los especialistas de SISAP recomiendan adoptar hábitos digitales seguros antes, durante y después de realizar una compra en línea:

Verificar que el sitio web comience con https:// y que el dominio sea legítimo

y que el dominio sea legítimo Activar la autenticación multifactor (MFA) en correos electrónicos y banca electrónica

(MFA) en correos electrónicos y banca electrónica Evitar las ofertas “demasiado buenas”

Revisar los métodos de pago; y no compartir contraseñas ni códigos de verificación son algunas de las prácticas esenciales.

“Los atacantes están aprovechando la inteligencia artificial para crear mensajes hiperrealistas y obtener datos personales. La primera línea de defensa es proteger la identidad: usar autenticación multifactor, revisar los permisos de las aplicaciones y jamás compartir contraseñas o códigos de verificación”, agrega José Amado, gerente de Identidades Digitales de SISAP.

Se recomienda considerar utilizar de manera estratégica las tarjetas de débito y tarjetas de crédito, utilizando las de crédito para compras en el extranjero y para compras de volúmenes altos, esto debido a las características de cada una y las consecuencias de cada una. Investigar con su banco si la tarjeta cuenta con mecanismos adicionales (como 3D Secure) y cómo habilitarlos. Mientras que las de débito para sacar efectivo o compras locales, aunque existen mecanismos alternos para ese tipo de necesidades.

Además, los expertos recomiendan proteger los dispositivos manteniendo actualizados el sistema operativo y el antivirus, verificar la reputación de los vendedores en los marketplaces, evitar hacer clic en enlaces recibidos por mensajería instantánea o SMS, y revisar con frecuencia los movimientos bancarios para detectar cualquier irregularidad a tiempo.