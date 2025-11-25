¿Cómo evitar fraudes en las compras navideñas? Así garantizan la seguridad los comercios colombianos // Caracol Radio

Las compras navideñas impulsan cada año el comercio en Colombia, pero también representan uno de los momentos de mayor riesgo para quienes compran y venden en línea. En esta temporada, las transacciones digitales aumentan de forma significativa y, con ellas, los intentos de fraude. Según cifras de la Superintendencia Financiera, durante los picos comerciales de fin de año los intentos de estafa en comercio electrónico crecen hasta un 26,1 %, con modalidades como suplantación de identidad (38 %), vulneración de cuentas (15 %) y fraude amigable, entre otras prácticas.

Un ecosistema digital en crecimiento… y con mayores riesgos

En Colombia, más de 1,5 millones de empresas integran el tejido productivo del país. Diciembre es, tradicionalmente, el mes de mayor actividad comercial gracias a las compras navideñas, la prima y los eventos de descuentos que cierran el año.

Le puede interesar: ¿Cuánto valdrá el pasaje de Transmilenio en 2026? Distrito confirmó importante aumento

La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) revela que solo en diciembre la facturación digital crece cerca del 21 %, impulsando un volumen transaccional sin precedentes. Sin embargo, este aumento también incrementa los riesgos de fraude, contracargos y fallas operativas en la gestión de pagos, afectando la estabilidad y la reputación de los comercios.

Ante este panorama, las empresas colombianas requieren infraestructuras de pago más seguras, interoperables y robustas, capaces de operar en picos de alta demanda sin comprometer la experiencia del usuario.

¿Cómo se están protegiendo los comercios? seguridad avanzada y modelos agregadores de pago

Frente al aumento de ataques y estafas, pasarelas como ePayco han reforzado sus esquemas de seguridad con tecnologías diseñadas para identificar actividades sospechosas, prevenir fraudes y asegurar la trazabilidad de cada transacción.

Vea también: Reforma Pensional: Mintrabajo alerta impacto económico tras decisión de la Corte Constitucional

Una de las soluciones más relevantes es su modelo agregador de pagos, que integra:

Tarjetas débito y crédito

Transferencias bancarias

Billeteras digitales

Pagos en efectivo

Canales internacionales

Este modelo incorpora protocolos de autenticación reforzada, monitoreo en tiempo real y mecanismos antifraude que ayudan a las empresas a reducir contracargos, proteger los datos sensibles y blindar su operación digital.

SafetyPay: una herramienta para pagos seguros desde el exterior

Uno de los componentes más utilizados dentro de este modelo es SafetyPay, una opción que permite recibir pagos directos, transferencias y consignaciones desde más de siete países.

Esta función mejora la seguridad de los comercios colombianos por dos razones:

Evita intermediarios innecesarios, reduciendo puntos de riesgo. Válida al usuario en origen y destino, lo que minimiza la probabilidad de transacciones fraudulentas.

Además, expande el alcance internacional de las empresas, permitiendo que clientes en el exterior paguen de forma segura y con procesos compatibles con normativas globales.

Prioridades para el comercio en diciembre: seguridad, eficiencia y experiencia de usuario

Con el cierre del año a la vista, las empresas enfrentan el reto de sostener altos volúmenes de ventas mientras controlan riesgos y protegen la confianza de sus usuarios. Para ello, los comercios colombianos se enfocan en tres frentes clave:

Seguridad transaccional de múltiples capas Infraestructuras interoperables y de alta disponibilidad Procesos simplificados para mejorar la conversión

En un entorno donde los fraudes son cada vez más sofisticados, las soluciones digitales robustas se convierten en un elemento estratégico, no solo para evitar pérdidas, sino para consolidar reputación y competitividad en el ecosistema digital.

Lea también: Un conjuez definirá el futuro de la reforma pensional en la Corte Constitucional: quedaron 4-4