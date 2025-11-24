“Es inaceptable”: ANDI le responde a embajador de China en Colombia sobre eliminación de aranceles

El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, habló desde Cartagena sobre la polémica eliminación de aranceles a los hilos y textiles procedentes de China, y cuestionó el lenguaje del embajador Zhu Jingyang hacia las entidades colombianas.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El dirigente gremial destacó el papel que deben tener los representantes diplomáticos para mediar en este tipo de discusiones que calificó como inaceptable. La polémica surgió en redes por un decreto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Consejo Gremial Nacional expresa respaldo a la ANDI en medio de tensiones con el embajador de China

“Vivimos una situación que no fue, diría yo razonable, que no entendimos porque él entró a apoyar a discutir una política en la cual, por la cual nosotros estábamos en desacuerdo, y entendemos que a China le convenga, pero luego lo que fue verdaderamente llamativo, fue la forma en la que se refería permanentemente a las entidades nacionales. En realidad, para nosotros se trata de una situación inaceptable es clara, las funciones que tiene la representación diplomática de un país en otro país, es claro también en que eventualmente pueden o no participar en las discusiones internas, de manera que nosotros esperaríamos que esto no suceda más”, dijo Mac Master.

Por su parte, el funcionario asiático le bajó el tono y agregó que se trata de una invitación a reflexionar.