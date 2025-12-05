Fiscalía inspecciona oficinas del Ejército e INDUMIL por caso ‘Calarcá’

JUDICIAL

Por orden de un fiscal delegado ante la Corte Suprema, agentes del CTI adelantan una inspección al Comando de Personal del Ejército Nacional (COPER) y a INDUMIL por el caso de los dispositivos incautados a alias ‘Calarcá’.

Esa inspección se deriva del impulso procesal que se sigue al general Juan Miguel Huertas por presuntos nexos con las disidencias.

En el caso de INDUMIL, fue salpicado el director de esa institución en una supuesta reunión destinada a “montar una empresa de seguridad legal” que favorecería a integrantes de las disidencias.

La Fiscalía busca determinar si se filtró o no información confidencial de las Fuerzas Militares al grupo disidente.

“Respecto de esta investigación, a cargo, como ya se mencionó, de una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de Medellín, ha de aclararse que ni el Despacho de la Fiscal General de la Nación, ni ninguna otra dependencia de la entidad, incluida la Delegada contra la Criminalidad Organizada o la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, DECOC, superiores jerárquicos de esa funcionaria, recibió durante el transcurso de estos 16 meses, reportes o copias de la información recaudada, posibles hechos, actuaciones o conductas punibles de su competencia”.

Cabe recordar que, los computadores, teléfonos, discos duros y otros dispositivos electrónicos con las pruebas fueron decomisados en hechos registrados el 23 de julio de 2024 en Anorí, Antioquia, cuando fue interceptada en un retén militar una caravana de integrantes del autodenominado Estado Mayor de bloques y frentes de las disidencias