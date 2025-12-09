No es más que el desarrollo del odio político por encima del interés nacional: Petro por tributaria

Gustavo Petro en su discurso de la Asamblea 80 de las Naciones Unidas (Cortesía: Presidencia)

El presidente Gustavo Petro cuestionó la decisión de los congresistas de primar el odio hacia el gobierno, para lograr el hundimiento de la reforma Tributaria.

“El hundimiento de la ley financiera como era predecible, no es más que el desarrollo del odio político por encima del interés nacional”, señaló.

Cuestionó la posición de los congresistas y señaló en que nadie cuerdo puede decir que no se puede obtener más recursos de una economía que está boyante y de unos “megarricos” que han duplicado sus utilidades gracias al encarecimiento de la deuda pública.

“Solo se necesitaba que una parte de esas utilidades se devolvieran a la nación no más, pero el egoísmo social es tan grande que no quieren perder un peso de su riqueza”, dijo.

Aseguró que todo hace parte de un mecanismo, construido por el Banco de la República, para transferir decenas de billones de pesos de la sociedad a los ricos del país. Nombró puntualmente a Faustino “Tino" Asprilla y al “supuesto indígena nariñense”, para aludir de que lo que hicieron para salvar sus aportes nacionales, ahora se devolverá contra los pueblos negros e indígenas.

“Ya gente como Faustino o el supuesto indígena nariñense, sabrán que lo que hoy hicieron para salvar megarricos de sus aportes nacionales, se devolverá contra los pueblos negros e indígenas”, puntualizó.

Finalmente, dijo que desde hoy se comenzarán a ver las consecuencias impredecibles de una decisión que propiciaron para salvar a los “megarricos” de sus aportes nacionales, ante el “egoísmo social” que y el odio político que está por en cima del interés nacional: “Si la crisis no la pagan los ricos la pagarán los pobres, mientras nosotros seamos gobierno no dejaremos que la paguen los pobres”.

Benedetti cuestionó la caída del proyecto

El ministro del Interior, Armando Benedetti se refirió a la derrota de este martes para el Gobierno, con el hundimiento de la ley de financiamiento.

Al igual que el presidente Gustavo Petro, el jefe de la cartera de la Interior señaló que aunque la política social del gobierno se verá afectada, los colombianos serán lo que sufrirán las verdaderas consecuencias de estas decisiones.

Frente al hundimiento de la reforma tributaria, el ministro aseguró que agudizará la crisis económica que vive el país, ante la falta de capacidad para pagar la deuda externa.

“Y todo porque un sector del Congreso vota con las vísceras”, señaló.