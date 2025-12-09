Hundimiento de Reforma Tributaria en Colombia: así reaccionaron desde distintos sectores políticos

Este martes 9 de diciembre las comisiones económicas conjuntas del Senado y de la Cámara se reunieron para retomar el debate de la reforma tributaria del gobierno del presidente Petro

Sin embargo, la propuesta del Gobierno Nacional que tenía como objetivo recaudar $16.3 billones para financiar el presupuesto general de la nación para el 2026, fue hundida en la comisión cuarta del Senado, con una votación de 9 votos en contra y 4 a favor.

Hundimiento Reforma: reacciones del Congreso:

El jefe de Estado, Gustavo Petro, se pronunció frente al hundimiento de la tributaria por medio de su cuenta de X, enfatizando que la decisión es el resultado del odio político por encime del interés nacional.

“Si la crisis no la pagan los ricos la pagarán los pobres, mientras nosotros seamos gobierno no dejaremos que la paguen los pobres, punto. Las consecuencias imprevisibles comienzan a verse desde el día de hoy.” resumió el presidente Gustavo Petro.

La representante a la Cámara Lina María Garrido celebró la decisión por medio de redes sociales destacando que este recaudo de dinero era para hacer campaña.

“Un minuto de silencio: la tercera reforma tributaria de Gustavo Petro ha muerto. Se lo dije y se lo cumplo, Armando Benedetti , no vamos a dejar que ustedes le claven un impuesto más a los colombianos. Se quedarán con las ganas de hacer campaña con esa plata. Y ni se les ocurra el torcido de decretar emergencia económica, porque lo pagarán muy caro" afirmó Garrido por redes sociales.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, hizo un llamado urgente al Congreso, para que este considere la importancia de aprobar la reforma tributaria y que anunció que tomarán las medidas necesarias para asegurar el cumplimento de las metas fiscales del 2026.

“Vamos a analizar todas las medidas que sean necesarias, no vamos a descontar ninguna de las alternativas para asegurar el cumplimiento de las metas y los compromisos sociales”,

El senador Mauricio Gómez, se pronunció por medio de su cuenta de X para hablar sobre el resultado de la votación:

“Acabamos de hundir la reforma tributaria del gobierno Petro, le cumplimos al país, pero sobre todo, le blindamos el bolsillo a los colombianos”

Efraín Cepeda, senador del partido conservador, también se refirió al Hundimiento de la Reforma Tributaria y enfatizó en la emergencia económica que anuncia el gobierno Petro.

“Los colombianos pueden estar tranquilos porque menos en Navidad les vamos a grabar a las clases medias y bajas como pretendía, (...) el gobierno habla de emergencia económica y eso no puedes ser, un gobierno ineficiente que a noviembre 30 han ejecutado 75 bi8llones de pesos del presupuesto general de la nación, para qué quieren 16, ¿para hacer campaña politiquera?"

El ministro del Interior, Armando Benedetti recalcó lo que puede significar la decisión del hundimiento de la reforma tributaria:

“Ley de Financiamiento hundida es igual a bonos y riesgo alto y falta de capacidad para pagar la deuda externa, igual a crisis, mas crisis mas crisis económica. Y entonces la política social del Gobierno se verá afectada por los intereses tan altos de la deuda. Y todo porque un sector del Congreso vota con las vísceras.”

Por otro lado, el senador Enrique Cabrales del Centro Democrático, celebró el hundimiento de la reforma tributaria, enfatizando que esta ley de financiamiento buscaba empobrecer más a los colombianos.

“Hundimos la reforma tributaria en la Comisión Cuarta del Senado con 9 votos en contra, una ley que castigaba a los colombianos, a los empresarios y a la atracción de inversión del país. Un gobierno que ha sido ineficaz y derrochón no puede exigir más recursos a costa del bolsillo de los ciudadanos”.

La precandidata presidencial María Fernanda Cabal, también celebró la decisión y enfatizó que el resultado de esta votación es una gran noticia para el país.

“Gran noticia para el país. No vamos a permitir que Petro siga disponiendo de miles de millones de pesos para pagar favores y dar contratos a cambio de apoyo político. Aquí no falta plata, lo que sobran son ladrones.”