Rusia revela que ya recibió el marco del plan de paz de EE.UU. consensuado en Ginebra

Rusia y Ucrania

El Kremlin reveló este viernes 28 de noviembre que recibió el marco del plan de paz de Estados Unidos, ajustado tras las consultas con Ucrania y la Unión Europea en Ginebra.

“Nos han comunicado los principales parámetros y la próxima semana tendrá lugar una conversación en Moscú”, señaló en su rueda telefónica diaria el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Peskov declaró que, de todos modos, Rusia no quiere comentar acerca de los avances sobre la paz con Ucrania en “formato tan público, con megáfono,” por no adelantarse a los acontecimientos.

Por otro lado, no quiso revelar todavía la fecha exacta en la que esperan en Moscú a Steve Witkoff, el enviado del presidente estadounidense, Donald Trump, y a quien el presidente ruso, Vladímir Putin, defendió ayer tras las filtraciones de sus conversaciones telefónicas con el Kremlin.

“Les informaremos oportunamente”

Una vez más, el Kremlin aprovechó para poner en duda la legitimidad del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, debido a que su mandato expiró en 2024 por la ley marcial y a la imposibilidad de celebrar elecciones en un país en guerra y ocupado por una potencia extranjera.

Por ello, el Kremlin cuestiona el estado legal de un posible acuerdo con Ucrania, pero que “todo ello, incluidos los matices, se determinará durante las negociaciones”.

Como explicó ayer Putin, a Rusia le interesa un reconocimiento jurídico de las regiones que le arrebató a Ucrania en 2014 y 2022, que son Crimea y el Donbás.