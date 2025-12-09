Grupos armados estarían detrás del bloqueo en Guaviare para forzar el retiro de una base militar

Informes de inteligencia en Guaviare alertaron sobre una situación de orden público que mantiene semiparalizado el tránsito entre ese departamento y el centro del país.

De acuerdo con los reportes analizados por las autoridades, estructuras de las disidencias al mando de alias ‘Iván Mordisco‘ estarían presionando a comunidades campesinas e indígenas Nukak para sostener el bloqueo que desde hace varias semanas afecta el puente Nowen, en la vía nacional que comunica al Guaviare con el Meta.

Según los documentos de inteligencia, cerca de 400 personas impiden el paso de vehículos particulares, transporte público, mercancía y alimentos, lo que ha generado un impacto considerable en la región.

Aunque la movilización se presenta como una protesta social, informes cruzados de inteligencia sugieren que detrás habría intereses de grupos armados que buscan la salida de una base militar ubicada en el cerro Macusito, en límites de El Retorno y San José del Guaviare.

Presiones a comunidades y control territorial

Los reportes indican que la presencia de esta unidad militar, instalada desde 2007, impediría que las redes criminales mantengan un corredor estratégico para actividades como narcotráfico, extorsión, tránsito de armas y otras economías ilegales.

Por ello, las estructuras ilegales presionarían a la población civil para que, mediante vías de hecho, exija el retiro de la base.

Las autoridades señalan que los grupos armados habrían intentado incluso movilizaciones masivas hacia la instalación militar para forzar la salida de los uniformados, esfuerzos que no prosperaron.

Las disidencias también habrían acudido a métodos violentos: amenazas directas, presencia de hombres armados en motocicleta y visitas a fincas y resguardos para exigir la asistencia de familias al bloqueo.

Algunas comunidades del sector habrían recibido panfletos intimidatorios e incluso disparos cerca de viviendas como mecanismo de presión.

Incremento en la exigencia de participación

Los informes advierten que inicialmente las disidencias solicitaban la presencia de una o dos personas por familia en las acciones de protesta.

Sin embargo, en los últimos días la exigencia habría aumentado a tres o cuatro integrantes por núcleo familiar, incluidos miembros de familias indígenas Nukak.

La presión, según las fuentes, también incluiría la verificación en terreno: hombres armados llegan a las zonas rurales para comprobar que los habitantes se trasladen al punto de bloqueo y cumplan las instrucciones impartidas.

Propósito: el retiro de la base militar

El objetivo, sostiene el documento, sería forzar a los gobiernos local, regional y nacional, incluso presionar mediante discursos hacia ONG de derechos humanos, a ordenar el desmonte de la base militar de Macusito.

Las disidencias habrían calculado inicialmente que las protestas lograrían el retiro de tropas durante el fin de semana anterior, lo cual no ocurrió, intensificando así las amenazas.

Según las autoridades, la base cumple funciones estratégicas para impedir la expansión de grupos armados, proteger infraestructura de comunicaciones fundamental para la región y respaldar operaciones contra delitos como narcotráfico, extorsión y reclutamiento forzado de menores.

Investigación en curso

Aunque se han desplegado capacidades de inteligencia y se ha identificado a algunos integrantes de las redes criminales, las autoridades reconocen que la ausencia de denuncias formales dificulta los procesos judiciales para individualizar y capturar a los responsables.