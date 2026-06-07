Nuevo tiroteo en EE.UU. deja 12 heridos

Imagen de referencia de un tiroteo. Foto: Getty Images. / kali9

Las autoridades del estado de Ohio, en el norte de Estados Unidos, buscan a los sospechosos de un tiroteo este sábado que dejó 12 personas heridas cerca de un festival, informó la policía.

“Agentes encontraron a varias víctimas de disparos” cerca del Old West End Festival tras recibir informes de disparos, publicó en X el Departamento de Policía de Toledo.

Posteriormente se informó que el ataque dejó 12 heridos y que dos de ellos se encuentran en condición crítica.

“Muchas víctimas han sido trasladadas a centros médicos cercanos para recibir tratamiento. El Departamento de Policía de Toledo está buscando activamente al sospechoso o sospechosos involucrados”, dijo el departamento, instando a los residentes y visitantes a evitar la zona.

El teniente de policía Dan Gerken dijo que la edad promedio de las víctimas es de unos veinte años.

Expresó su alarma ante la magnitud de la violencia. “Doce personas heridas de bala, eso es demasiado... He estado en muchas escenas, pero esto fue mucho más allá de lo normal”, expresó Gerken.

Las autoridades peinaban la zona en busca de sospechosos, entrevistaban a testigos y examinaban videos grabados con teléfonos celulares, después de que, al parecer, al menos dos personas se hubieran enfrentado a tiros cerca del Old West End Festival.

“Doce personas fueron alcanzadas por balas... dos de ellas se encuentran en estado crítico”, declaró a los periodistas el subjefe de policía de Toledo, Joseph Heffernan, y agregó que aún no se había detenido a ningún sospechoso.

Afirmó que parecía haber al menos dos atacantes involucrados y que “probablemente se estaban disparando entre sí”.

Se estaba llevando a cabo una búsqueda activa, y las autoridades pidieron a la comunidad aportarar cualquier información que pudiera ayudar a localizar a los atacantes.

El Old West End Festival es un popular evento anual de música en vivo, fiestas en la calle y recorridos por casas en un distrito histórico de Toledo.

El evento contaba con una presencia policial considerable en el momento del tiroteo, dijeron los oficiales.

Las armas de fuego abundan en Estados Unidos y miles de personas en todo el país mueren cada año por heridas de bala.