Irán bombardea Israel argumentando que Tel Aviv cruzó “líneas rojas” al atacar el Líbano

Irán lanzó al menos dos oleadas de ataques con drones y misiles contra Israel, lo que supone el primer ataque hacia este territorio desde el cese al fuego pactado el 8 de abril. Desde Israel se anunció que se suspenderían las clases este lunes como medida de precaución.

Por su parte, Teherán emitió un comunicado explicando que su ataque es consecuencia de los bombardeos que Israel lanzó sobre el Líbano y con los cuales había “cruzado todas las líneas rojas”.

Israel confirmó que lanzó un ataque contra los suburbios del sur de Beirut con el argumento de que esta zona está ocupada por miembros del grupo terrorista Hezbolá.

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Trump llama a negociar

El mandatario estadounidense conversó con Fox News tras el anuncio de ataques en territorio israelí y envió un mensaje a Irán: “ya dispararon sus misiles, es suficiente. Vuelvan a la mesa de negociaciones y firmen un acuerdo”.

Donald Trump agregó que las negociaciones están cerca de llegar a buen término. “Estamos cerca, diría que un acuerdo se firmará entre este lunes y el miércoles (10 de junio)”, dijo el presidente.

Sobre los ataques de Israel en el Líbano (que ocurren a pesar de que también se pactó un alto al fuego), Trump dijo que ningún bombardeo fue coordinado o consultado con Washington y que no está feliz con las decisiones tomadas por Tel Aviv en las últimas horas con respecto a atacar Beirut.

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El mandatario reconoció que los ataques “no ayudan” a avanzar en las negociaciones y confirmó que llamará al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para evitar que responda a los bombardeos.

Irán busca a la comunidad internacional

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, mantuvo una serie de conversaciones con sus homólogos de Reino Unido, Turquía y el mediador pakistaní para abordar los últimos acontecimientos en Oriente Medio, según informó su ministerio.

Zona residencial en Beirut, capital de Líbano, en la que Israel concentró parte de sus bombardeos el 8 de abril 2026. (Foto: Houssam Shbaro/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Ampliar Zona residencial en Beirut, capital de Líbano, en la que Israel concentró parte de sus bombardeos el 8 de abril 2026. (Foto: Houssam Shbaro/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Cerrar

Estas reuniones, celebradas por separado con las ministras de Asuntos Exteriores británica y turca, Yvette Cooper y Hakan Fidan, respectivamente, así como con el comandante del Ejército pakistaní, el mariscal de campo Asim Munir, se centraron en “la respuesta de Irán a las reiteradas violaciones del alto el fuego en el Líbano por parte del régimen sionista (Israel)”, según un comunicado de la cancillería que no agregó más detalles

100 días de tregua sin avances

Aunque las negociaciones de paz parecen estancadas, Pakistán, que actúa como mediador, prosigue sus esfuerzos.

Según la televisión estatal, el ministro del Interior paquistaní, Mohsen Naqvi, visitó de nuevo Teherán y entregó una “carta especial” dirigida al líder supremo Mojtaba Jamenei, que contiene “un mensaje muy importante”, según indicó sin revelar su contenido.

Por su parte, el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, calificó el proceso de negociaciones de “engorroso” y criticó duramente en una entrevista con la CNN los “cambios de postura” y los “comentarios contradictorios” de la administración estadounidense.