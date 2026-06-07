Gobierno de Perú pide a candidatos aceptar los resultados de segunda vuelta presidencial

Aparte de la inestabilidad política que vive el país, Perú tiene la inseguridad como el principal problema por atender. (Foto: Getty) / btgbtg

El Gobierno de transición de Perú pidió a los peruanos a “respetar la voluntad popular expresada en las urnas” y actuar “con responsabilidad y espíritu democrático” durante la segunda vuelta presidencial que disputan la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez.

“La unidad de todos los peruanos es fundamental para seguir construyendo un país con estabilidad y oportunidades para todos”, señaló un pronunciamiento difundido este sábado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Al respecto, el primer ministro, Luis Arroyo, aseguró que el Gobierno de transición que lidera el presidente interino José María Balcazar, “reafirma su compromiso y respeto a la democracia en el marco de la segunda vuelta electoral 2026”.

El jefe del gabinete de ministros sostuvo que “en cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales” las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) se han desplegado a nivel nacional para resguardar los centros de votación y el material electoral.

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“Estas acciones continuarán durante toda la jornada electoral y las etapas posteriores del proceso”, explicó.

Arroyo también señaló que el Ejecutivo dispuso “oportunamente” los recursos económicos para que los organismos electorales y las fuerzas de seguridad “cumplan adecuadamente con las funciones que les asigna la ley”.

“El trabajo articulado de las instituciones del Estado contribuye a fortalecer la seguridad, la transparencia y la confianza ciudadana durante este proceso democrático”, sostuvo.

Roberto Sánchez aseguró el pasado jueves que su partido, Juntos por el Perú, aceptará los resultados electorales y exhortó a Fujimori y a su partido, Fuerza Popular, a hacer lo mismo y no emitir “mensajes dubitativos”.

El candidato también aseguró que si gana las elecciones y las labores de su Gobierno son obstruidas en el Parlamento, forzará la convocatoria a nuevas elecciones.

¿El noveno es el vencido?

A raíz de la inestabilidad política en la que está inmerso, Perú ha tenido en los últimos diez años a ocho presidentes en una sucesión de destituciones promovidas desde el Congreso, que ha sido liderado en este período por el fujimorismo.

“Todavía no concluye el proceso y ya hay voces de vacancia (destitución presidencial)”, lamentó Sánchez antes de exhortar a Fujimori a respetar los resultados electores.

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En respuesta, Fujimori aseguró este viernes en la emisora Radio Exitosa que sí respetará la decisión de los ciudadanos, aunque remarcó que Fuerza Popular está “tomando todas las medidas” para que tener personeros (representantes legales) en todas las mesas de votación del país.

“Hacemos también la invocación para que todos los observadores, sobre todo los internacionales, estén muy atentos; pero por supuesto que vamos a respetar, como siempre hemos hecho, la voluntad popular”, declaró.

Más de 27,3 millones de ciudadanos están convocados este domingo a las urnas para elegir al próximo presidente de Perú para el período 2026-2031.