¿Fracaso? Jorman Campuzano fue contundente tras eliminación de Nacional de Liga colombiana

Atlético Nacional se quedó sin la final de la Liga colombiana luego de perder frente a América en el último partido del cuadrangular A. El equipo Verdolaga necesitaba que Junior perdiera ante Medellín y ellos imponerse al América superando la diferencia de gol de los tiburones, pero terminaron cayendo 3-2 en Cali y acabaron en el tercer puesto del grupo.

Además de perder la aspiración de disputar el título, el cupo de Nacional en la Copa Libertadores quedó peligrando. Solo clasificará a la fase previa de este torneo si Deportes Tolima queda campeón de la Liga, de lo contrario irá a la Copa Sudamericana, bien sea como campeón de Copa Colombia o por reclasificación.

Campuzano, contundente tras eliminación de Nacional

En rueda de prensa, Jorman Campuzano, quien fue uno de los futbolistas más destacados del club a lo largo del semestre, se mostró dolido por no haber podido alcanzar la final de la Liga. Aseguró que el grupo quedó golpeado y que si bien resta por disputar la final de Copa con Medellín, respeta a los que consideran un fracaso el hecho no optar por el título liguero.

“Enfocado en la Copa y en sumarle un título más a Atlético Nacional. Sabemos que queremos sumar estrellas, una Copa Libertadores más. Pasar la página, que cada quien saque sus conclusiones, es duro para nosotros como jugador, siempre queremos ser campeones, nos veíamos jugando las dos finales nuevamente en diciembre y no se dieron las cosas. Como siempre digo, respeto la decisión de los demás, si hay periodistas, hinchas, que lo quieren llamar fracaso, es respetable”, fueron algunas de sus declaraciones.

“La camisa te exige ganar todos los torneos que juegas, entonces si ganamos la Copa (Colombia) no vamos a borrar lo malo que hicimos en Libertadores y en las dos ligas. Siempre queremos salir a ganar y cada quien saca sus conclusiones y son respetables”, añadió al respecto.

Por su parte, manifestó que no les queda de otra que ganar la Copa ante Medellín y, quizá con eso, cambiar en algo las opiniones de muchos respecto al equipo.

“Nosotros tenemos que asumir, dar la cara de que no estamos en la final de la Liga. Si miran el resultado en Medellín dependía de nosotros y en el último partido no lo hemos conseguido. En Atlético Nacional te exigen todos los torneos, estamos en la obligación de ganar la Copa, y ya después los mismos que están diciendo que es un fracaso, cambien sus conclusiones. Lo de nosotros nos los guardamos; como te digo, respetar la decisión del hincha y de los periodistas”, concluyó.

¿Cuándo es la final Nacional vs. Medellín?

Sábado 13 de diciembre - Ida

Nacional vs. Medellín

Estadio: Atanasio Girardot

Hora: 5:00 p.m.

Miércoles 17 de diciembre - Vuelta

Medellín vs. Nacional

Estadio: Atanasio Girardot

Hora: 7:30 p.m.