Fiestas navideñas en Colombia: ferias y eventos destacados en las principales ciudades

A nivel mundial el turismo evidencia como según la época del año se presenta un número mayor o menor de viajes, y con base en esto, se establecen las diferentes temporadas altas y bajas. Sin embargo, en gran parte de los países esto se encuentra directamente relacionado con las estaciones climáticas, pues la época favorita de las personas para viajar es a mitad de año, cuando los países se encuentran en verano.

Sin embargo, en un país tropical como lo es Colombia, donde no hay tendencias climáticas marcadas por una estación, el turismo no se encuentra directamente relacionado con el clima, pues, por el contrario, se encuentra relacionado con aspectos como los días festivos, o las vacaciones de los colegios.

Por esta razón, en Colombia las ocasiones favoritas para realizar viajes, suelen ser épocas como la Semana Santa, las vacaciones de mitad de año, o las festividades de fin de año, donde se encuentran varios días festivos con una relativa cercanía, por lo que gran parte de la población, usa estos periodos de tiempo para tomar recesos considerablemente más largos.

Ferias y fiestas en Colombia

Con relación a esto, otro factor que influye de gran manera en el turismo, son las ferias y fiestas que se realizan en diferentes ciudades, pueblos y municipios del país, por medio de las cuales, se busca transmitir la historia y la cultura propia de cada lugar y que son grandes atractivos tanto para turistas como a personas originarias del lugar

A continuación le contamos, en que lugares del país se estarán realizando ferias y fiestas durante el mes de diciembre, así podrá encontrar si alguna de estas coincide con un destino o una fecha en la que se encuentre viajando por la región y así la pueda visitar.

Festival de luces - Villa de Leyva

Bajo el marco de la conmemoración del día de las velitas, que se lleva a cabo el 7 de diciembre, Villa de Leyva se adorna en sus balcones, aceras y terrazas con faroles y velas que conmemoran el día de la Inmaculada Concepción. Además, el evento se encuentra acompañado por juegos pirotécnicos y presentaciones de coros navideños que usualmente son realizados en la plaza del pueblo.

Feria de Cali - Cali

Del 25 al 30 de diciembre la capital del Valle se encontrará de fiesta, la cual iniciará con su famoso ‘salsódromo’, e incluirá presentaciones de grupos y cantantes de salsa, desfiles con más de 1.000 bailarines y eventos musicales que alegrarán el fin de año en la ciudad de Cali.

Desfile de Mitos y Leyendas - Medellín

Las calles de la capital de Antioquia, se encontrarán adornadas con escenas creativas e innovadoras que buscan mantener y apreciar las tradiciones orales de la región durante el día 8 de diciembre.

Aguinaldo Boyacense - Tunja

Del 16 al 22 de diciembre, la ciudad de Tunja contará con la edición número 70 de su tradicional Aguinaldo Boyacense, que mantendrá la capital de Boyacá con presentaciones de artistas de talla tanto nacional como internacional, además de diferentes actividades que atraerán turistas de todo el país para culminar el 2025.

