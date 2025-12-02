Turbaco celebra sus Fiestas de Fin de Año con tradición, cultura y sabor caribeño

Bandas, fandango y la tradicional cabalgata engalanarán las calles, reafirmando el espíritu alegre que caracteriza a los turbaqueros.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Este año, además, se suma la segunda versión del Festival Gastronómico, un espacio para disfrutar de los platos típicos de la Región Caribe y, en especial, de las recetas que identifican a los municipios bolivarenses. La iniciativa busca fortalecer la identidad culinaria y ofrecer a visitantes y turistas una experiencia única de sabores y tradiciones.

La alcaldesa Claudia Espinosa Puello destacó el esfuerzo de su administración y del equipo organizador para que las festividades estén a la altura de una ciudad intermedia como Turbaco. “Nos hemos esforzado y hay un equipo trabajando fuertemente para que la tradición sea lo que marque nuestras festividades”, expresó la mandataria.

Con estas celebraciones, Turbaco reafirma su compromiso con la cultura, la tradición y el turismo, invitando a propios y visitantes a vivir unas fiestas llenas de música, alegría y sabor.

La agenda festiva

A los eventos marcados por la tradición se les suma la segunda versión el Reinado El RITT o Reinado Intermunicipal de Tradición y Turismo de Turbaco, un evento que busca promover la cultura local y el turismo en el municipio.

Se celebra en el marco de las Fiestas Tradicionales de Turbaco y destaca la belleza, el talento y las tradiciones de las mujeres del departamento de Bolívar. Este evento se realizó en diciembre de 2024 y coronó a la representante de Palenque.

Igualmente, se tendrá este año el Desfile Navideño y las novenas. Para el día 20 de diciembre la tradicional alborada, la cabalgata y el remate de la misma. El 25 saldrán los niños en el desfile de caballito de palo. La elección y coronación de la Reina se realizará el 27 de diciembre y el 28 será el gran concierto de fin de año.