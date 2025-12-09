El futuro de la salud privada en Colombia: Innovación y tecnología como impulsores clave

En un contexto de transformaciones aceleradas, la prestación de servicios de salud privados en Colombia ha experimentado una evolución significativa en los últimos años. Factores como la reforma al sistema de salud y el avance de herramientas tecnológicas han marcado un punto de inflexión, mostrando un futuro donde la digitalización y la innovación serán fundamentales para enfrentar los desafíos del sector.

Lea también: MinSalud cuestiona análisis del CARF sobre reforma y señala errores en proyecciones fiscales

Una transformación impulsada por la necesidad

La coyuntura actual ha generado cambios profundos en el sector privado de salud. Rafael Montoya, director general de Doctoralia Colombia, explica que, en el período 2024-2025, el gasto de bolsillo de los colombianos creció un 8%, mientras que varias EPS enfrentaron procesos de cierre o liquidación. “Este escenario ha obligado a muchos pacientes del sector público a buscar alternativas en la consulta privada o en planes complementarios, generando una migración importante hacia el sector privado”.

Además, el costo de acceso a las aseguradoras con medicina prepagada aumentó cerca de un 20%, dificultando el acceso a servicios particulares. En palabras de Montoya, estos cambios reflejan “una transformación en las dinámicas del sistema, impulsada por retos estructurales y una mayor demanda hacía el sector privado”.

Avances tecnológicos que redefinen la atención médica

En el ámbito de la innovación, las herramientas tecnológicas han desempeñado un papel crucial en mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios. La teleconsulta, por ejemplo, se ha convertido en una solución clave para llevar atención médica a zonas rurales y apartadas, gracias al crecimiento de la cobertura de internet satelital. “La tecnología no solo reduce el trabajo administrativo, sino que también permite que el enfoque de la consulta sea más humano y directo”.

El sector también ha adoptado sistemas de agendamiento digital alojados en la nube que ofrecen a los pacientes la posibilidad de programar citas las 24 horas, sin depender de horarios de oficina. “Estas soluciones han modernizado un sector que tradicionalmente dependía de herramientas manuales, como agendas en papel o Excel,” señala Rafael, subrayando cómo la digitalización mejora la experiencia tanto de médicos como de pacientes.

Beneficios tangibles para los pacientes

El impacto de estas innovaciones se refleja directamente en la experiencia del paciente. El director general de Doctoralia Colombia, enfatiza que herramientas como la telemedicina han ampliado el acceso a consultas iniciales en zonas remotas, mientras que las plataformas digitales permiten a los usuarios calificar a los especialistas y elegir servicios basados en la reputación y la calidad. “Esto empodera a los pacientes y promueve un sistema de salud más transparente y eficiente.” comenta.

Más información: Trabajadores de la salud radican queja ante Mintrabajo y Procuraduría para exigir derechos laborales

Expectativas para 2026: Una visión optimista

De cara al futuro, Rafael destaca el papel transformador de la inteligencia artificial en el sector salud. Se espera que para el 2026 las diferentes herramientas disponibles en el mercado logren una adopción masiva, beneficiando tanto a médicos como a pacientes. “Nuestro objetivo es ahorrar tiempo a los profesionales de la salud y mejorar la calidad de la interacción entre médico y paciente, dejando las tareas administrativas en manos de la tecnología”, concluye.

El panorama que se dibuja para 2026 en Colombia presenta un sistema de salud privado cada vez más digitalizado, accesible y centrado en el paciente. Con avances en inteligencia artificial, plataformas digitales y telemedicina, el sector privado está marcando el camino hacia un modelo más eficiente y sostenible, enfrentando los desafíos con una combinación de innovación y compromiso.