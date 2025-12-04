Trabajadores de la salud radican queja ante Mintrabajo y Procuraduría para exigir derechos laborales

Según el último informe de la Contraloría sobre el sistema de salud, la deuda acumulada del sector es de 32,9 billones de pesos, haciéndolo financieramente insostenible: por cada $100 que reciben, las EPS gastan $110. | Foto: Pexels

Este jueves 4 de diciembre, cientos de trabajadores del sector salud como médicos, enfermeras, fisioterapeutas, odontólogos, bacteriólogos, camilleros, denunciarán ante los organismos competentes el incumplimiento de la normatividad que exige vinculación laboral formal para los trabajadores misionales permanentes en instituciones públicas y privadas.

Dicha acción se desarrolla en el marco de una semana clave para la salud mundial con la conmemoración del día internacional del médico y el día internacional del fisioterapeuta.

Según el movimiento ciudadano, más del 60% del talento humano en salud continúa vinculado mediante figuras contractuales no laborales como órdenes de prestación de servicios, contratos por horas, arrendamientos de servicios inmateriales y otras modalidades contrarias a lo dispuesto por la ley.

De acuerdo con los documentos radicados, el personal también enfrenta retrasos en los pagos que alcanzan los 90 y 120 días, pese a la vigencia de la Ley de Plazos Justos.

Para Carolina McCormick abogada laboralista, estas condiciones afectan la estabilidad laboral, económica y profesional de miles de trabajadores en el país, pero sobre todo en departamentos con mayores dificultades de acceso y seguridad.

Así mismo, el médico Wilder Castiblanco, señaló que la situación requiere intervención inmediata: “Somos millones de trabajadores y familias que dependen del sector salud, nos dedicamos a salvar vidas y ya es hora de que el Estado salve también nuestras vidas de la precariedad, injusticia y abuso laboral. Nos hemos unido para exigir dignidad y garantías laborales, en un día que debería honrar a los profesionales de la salud” afirmó.