El precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón lamentó la muerte del general Mora Rangel

Manizales

Pinzón se mostró conmovido por la noticia y manifestó que el general Mora Rangel era un guerrero de la patria y un defensor de los colombianos, dijo además que falleció un hombre que sirvió en todos sus grados por toda Colombia, un guerrero de la patria, un defensor de los colombianos, un gran comandante del ejército en el gobierno del presidente Andrés Pastrana un gran comandante de las fuerzas militares en el gobierno del presidente Álvaro Uribe.

“Recordaré al general Mora como un hombre bueno, como un amigo, como un gran padre, como un gran esposo, como un gran comandante. Cuando prestábamos servicio militar, siendo yo muy jovencito, él fue nuestro comandante en la escuela de infantería. Así que también por eso tengo una afinidad eh de haber juraba bandera bajo su mando.” Dijo el exministro de santos

Pinzón recordó que tuvo el honor de trabajar con el general Mora Rangel muy de cerca en los años en los que fue Ministro de Defensa. Señaló que era un hombre que se le paró en la raya muchas veces a los cabecillas de Las FARC durante los periodos de negociación.

El exministro de Defensa recordó como el general Mora Rangel tenía posiciones firmes y acciones contundentes cuando estuvo encargado de capturar al máximo líder de Las FARC Manuel Marulanda Vélez “Tirofijo”