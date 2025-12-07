MinDefensa ofrece recompensa por atentado en Balboa, Cauca: “hasta $200 millones por información”
Tras el atentado en Cauca, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una recompensa por quienes den información de los responsables
El pasado sábado, 6 de diciembre, se presentó en el casco urbano de Balboa, Cauca, un atentado con una motocicleta con explosivos. La explosión dejó a varias personas lesionadas y varios daños en las viviendas cercanas.
Sobre esta situación, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció a través de sus redes sociales. Indicó que rechazaba este tipo de actuaciones y denunció que este atentado terrorista habría sido perpetrado por las disidencias de alias Mordisco junto con alias Marlon cerca de la Estación de Policía que dejó preliminarmente a 13 heridos, entre ellos una niña de 7 años.
“Los cobardes, del cartel de alias Mordisco junto con alias Marlon, responden con terrorismo y atacan a las comunidades porque nuestras operaciones los están debilitando”, indicó.
Mindefensa ofrece recompensa por quienes den información
En este mismo trino, el ministro ordenó que la Policía y el Ejército refuercen el control territorial, activen protocolos de protección, inteligencia y evaluación, así como prioricen la captura de los autores.
Además, indicó que se ofrecerá hasta $200 millones por información que permitiera capturar a los responsables y también entregarían hasta $50 millones por información que permita evitar más ataques terroristas.
“Este ataque no demuestra fuerza, sino retaliación criminal ante el avance de nuestras operaciones", señaló el ministro en su mensaje. Además, envió un mensaje de solidaridad para las familias y a los heridos e invitó a la ciudadanía a denunciar para combatir el crimen.