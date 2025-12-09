Boyacá reduce en 56% los accidentes viales durante el fin de semana

El capitán Jonny Camilo González Muñoz destacó que se impusieron 217 comparendos y se fortalecieron los controles en los corredores turísticos.

Boyacá

La Seccional de Tránsito y Transporte de Boyacá entregó el balance de movilidad correspondiente al fin de semana, destacando una notable disminución en los indicadores de siniestralidad vial. Según el capitán Jonny Camilo González Muñoz, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Boyacá, por las vías del departamento se movilizaron 231.654 vehículos, de los cuales 100.913 salieron y 100.224 ingresaron.

“Registramos una reducción del 56% en accidentes, un 33% menos de fallecidos y una disminución del 45% en lesionados en comparación con el año anterior”, explicó el capitán González Muñoz, quien destacó que, pese a las mejoras, aún persisten comportamientos irresponsables en las vías.

Durante los operativos del fin de semana, la Policía de Tránsito impuso 217 órdenes de comparendo, realizó 44 pruebas de embriaguez e inmovilizó 45 vehículos por diferentes infracciones. Entre las faltas más recurrentes se encuentran la ausencia de revisión técnico-mecánica, la falta de licencia de conducción, el incumplimiento del seguro obligatorio y la desatención a las restricciones para vehículos de carga.

El jefe seccional resaltó que el dispositivo especial se desarrolló bajo los lineamientos de la directora nacional de Tránsito, general Claudia Susana Blanco Romero, así como del gobernador de Boyacá y de los comandos departamental y metropolitano, quienes dispusieron apoyo adicional para garantizar la seguridad en las carreteras.

Más de 230 mil vehículos se movilizaron por las vías del departamento durante el fin de semana festivo.



Las autoridades reportan como principales infracciones la falta de revisión técnico-mecánica y no portar la licencia de conducción. pic.twitter.com/8aiIccIIlm — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) December 9, 2025

El capitán también informó que los corredores más transitados durante el fin de semana fueron las rutas Villa de Leyva – Ráquira – Chiquinquirá, Paipa – Corrales y el sector del Puente de Boyacá, donde el alumbrado navideño atrajo miles de visitantes. “Es gratificante ver cómo los usuarios viales llegan a un Boyacá seguro, con vías que garantizan movilidad y tranquilidad”, indicó.

Sobre el dispositivo especial realizado en Villa de Leyva, el capitán destacó que fue “todo un éxito, gracias a la articulación de todas las entidades participantes”.

La Policía de Tránsito reiteró el llamado a los conductores para mantener la prudencia, la empatía y el respeto en la vía. “La vida es una sola y en casa siempre nos esperan”, puntualizó el capitán González Muñoz.