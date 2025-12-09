Avianca y Aerolíneas Argentinas amplían su alianza con nuevos beneficios para viajeros

El Grupo Abra y Aerolíneas Argentinas firmaron un nuevo acuerdo de código compartido que ampliará significativamente la conectividad aérea entre Colombia y Argentina.

Cabe resaltar que esta alianza incorpora ahora a Avianca dentro del acuerdo que Aerolíneas Argentinas mantiene con GOL desde 2014.

En concreto con esta expansión, los pasajeros de ambas aerolíneas podrán adquirir un solo tiquete, realizar un único check-in y acceder a conexiones más ágiles entre destinos de ambos países y otros puntos de la región.

Más destinos conectados en Latinoamérica

Como parte del acuerdo, Avianca podrá vender conexiones desde Buenos Aires hacia 12 ciudades argentinas: Bahía Blanca, Bariloche, Comodoro Rivadavia, El Calafate, Mar del Plata, Mendoza, Neuquén, Rosario, Ushuaia, Iguazú, Salta y Tucumán.

De igual forma, Aerolíneas Argentinas tendrá disponible desde Bogotá la venta de conexiones hacia 9 ciudades colombianas: San Andrés, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Medellín, Pereira y Santa Marta.

La cooperación también amplía el acuerdo interlínea existente, incorporando 18 nuevos destinos en Argentina y Brasil operados por Aerolíneas Argentinas, y 12 destinos adicionales en Centro y Suramérica operados por Avianca.

El CEO de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, afirmó que el anuncio representa un avance en la construcción de una red regional más sólida, con mejores opciones para los pasajeros y una oferta más competitiva.

Por su parte, Adrian Neuhauser, CEO del Grupo Abra, señaló que la alianza permitirá “fortalecer la conectividad de los clientes de Avianca en el Cono Sur y acercar más a Argentina y Colombia”, en el marco del proyecto regional del holding.

Avianca reabre venta de tiquetes para vuelos operados después del 5 de diciembre

n tres días y luego de la contingencia presentada con el software del fabricante AirBus a nivel mundial, en Colombia Avianca completó la actualización del sistema en cerca del 90% de la flota afectada.

En ese sentido la aerolínea inició la actualización de los últimos aviones gracias a la importación acelerada de Software desde Francia por parte del fabricante Airbus.

“La aerolínea sigue trabajando de la mano de las autoridades y del fabricante para recuperar completamente la operación lo más pronto posible”, indicó la compañía.

A la fecha, se han visto afectados 233 vuelos y 35.708 pasajeros, de los cuales 29.881 corresponden a pasajeros en Colombia.

Debido a este acelerado manejo de la contingencia, la aerolínea abrió nuevamente las ventas para vuelos operados a partir del 5 de diciembre.

Alternativas para viajeros afectados

Todos los clientes impactados fueron protegidos con alternativas como:

Reubicación en vuelos de Avianca.

Reubicación en vuelos de otras aerolíneas con las que la compañía tiene relación comercial.

Reembolso de los trayectos no utilizados.

La aerolínea ha puesto a disposición de sus clientes afectados un plan de atención integral que incluye el incremento de personal en aeropuertos para brindar asistencia y habilitar espacios especiales para personas de la tercera edad, con niños o con alguna discapacidad.

En el caso del aeropuerto de Bogotá, el refuerzo fue de más de 50 personas en los equipos de Contact Centery reembolsos, lo que ha permitido responder más contactos y procesar reembolsos en tiempo récord.