Gabriel Oliva es el nuevo presidente de Avianca

Avianca anunció que el argentino, Gabriel Oliva, es el nuevo presidente de la compañía, un cambio que según explica la organización, busca fortalecer su estructura de liderazgo.

Entre tanto, Frederico Pedreira, quien lleva cinco años liderando la compañía, permanecerá como CEO hasta el 28 de febrero para asegurar la total continuidad y alineación en toda la organización.

“La Junta Directiva de Avianca aprobó la creación del cargo de Presidente, que será asumido por Gabriel Oliva de manera inmediata”, señala la aerolínea.

Gabriel cuenta con más de 20 años de experiencia en liderazgo, 14 de ellos en la industria de la aviación, y se unió a Avianca en 2021 como CEO de Avianca Cargo, donde reposicionó la unidad de negocio como líder regional, y posteriormente se convirtió en Chief Operating Officer de Avianca.

“Estoy muy agradecido, emocionado y motivado por este nombramiento. Junto a los más de 15.000 miembros del equipo Avianca continuaremos fortaleciendo esta compañía, de la mano del grupo Abra, potenciando nuestro liderazgo en la región y que los pasajeros nos sigan eligiendo. Un especial agradecimiento a Fred por toda su entrega y liderazgo a lo largo de estos años”, indicó el nuevo Presidente de Grupo Avianca.

Oliva inició su carrera en Petrobras y Siemens, y luego se desempeñó como consultor senior en The Boston Consulting Group en Nueva York, y posteriormente trabajó más de una década en LATAM Airlines, donde ocupó posiciones clave como Senior Vice President y Managing Director para Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico.