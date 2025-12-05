Uruguay: nuevo país garante en la Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno y la Coordinadora - EB

La Consejería Comisionada de Paz anunció que la República Oriental del Uruguay fue aceptada como nuevo país garante en la Mesa de Diálogos de Paz que adelanta el Gobierno nacional con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

En un comunicado, el Gobierno de Colombia expresó su agradecimiento al Estado uruguayo, destacando su “compromiso con la construcción de la paz” y con los esfuerzos regionales y multilaterales orientados a la solución pacífica de las violencias que persisten en el país.

Según la Consejería, la presencia de Uruguay constituye un aporte significativo para avanzar en acuerdos “sólidos y verificables” dentro de un clima de confianza, cooperación y transparencia, elementos que consideran esenciales para el desarrollo de la Mesa.

Con su llegada, Uruguay se suma al acompañamiento que ya brindan otros países garantes, organismos internacionales y la Conferencia Episcopal, ampliando la legitimidad y el respaldo global a un proceso que busca proteger la vida, reducir las violencias y transformar los territorios más afectados por el conflicto.

La Consejería Comisionada de Paz reiteró que el diálogo sigue siendo la ruta central para alcanzar soluciones duraderas. Asimismo, reafirmó el compromiso con el mandato constitucional de garantizar que la paz sea un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.

“El Gobierno continuará trabajando de manera articulada con todos los actores para avanzar en acuerdos que generen bienestar y garantías para las comunidades”, concluyó la entidad.