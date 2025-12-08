Incendio en Día de Velitas en edificio de Medellín dejó seis personas lesionadas

Medellín

En plena celebración del Día de las Velitas ocurrió un grave incendio en Medellín en el piso 14 de un edificio del sector de Las Palmas.

De acuerdo con el reporte oficial, La emergencia obligó a la evacuación total de la unidad residencial mientras los equipos de socorro controlaban las llamas.

El incidente dejó seis personas lesionadas: dos con quemaduras leves y cuatro afectadas por inhalación de humo. Además, se confirmó la muerte de un perrito en el hecho.

El director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Andrés Quintero, entregó un balance sobre el incendio.

“Rápidamente tres tripulaciones de bomberos se hicieron presentes, controlaron un incendio estructural en el piso 14 de una edificación de 25 pisos. Se debió evacuar cerca de 240 personas. Ya está totalmente controlado, se están haciendo las labores de inspección por parte del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín”, explicó el director del DAGRD.

Investigaciones y llamado a la prevención

Las autoridades indicaron que las causas que originaron el fuego en el edificio residencial de Las Palmas aún están por establecerse, por lo que se mantiene abierta una investigación.

Además, la administración distrital reiteró el llamado a la ciudadanía a tener especial cuidado en las celebraciones navideñas y de fin de año con las velas y la sobrecarga de extensiones eléctricas para evitar incidentes que puedan resultar en emergencias.