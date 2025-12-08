Técnico portugués analiza duelo ante la Selección Colombia y se rinde ante James Rodríguez

El entrenador portugués José Peseiro, quien dirigió a la Selección de Venezuela en 2020 y fue técnico de clubes reconocidos como el Real Madrid, Sporting de Lisboa y Porto, entre otros, habló con Caracol Radio sobre el Grupo K del Mundial 2026, en el cual Colombia y Portugal se enfrentarán. Peseiro reveló sus candidatos para ser campeones del mundo y aseguró que Uzbekistán es un fuerte rival, pese a lo que muchos piensan.

"Portugal y Colombia tienen todo para seguir a la otra fase como con tanto equipo, claro que es más fácil para pasar del grupo y creo que Portugal y Colombia tienen todo para pasar la fase siguiente“, inició hablando el ex técnico de la Selección de Venezuela sobre el Grupo K.

“Con Cristiano Ronaldo tenemos más goles, eso es seguro. El tiene una capacidad para definir, para hacer goles. A veces jugamos bien con Ronaldo, también jugamos algunas veces mal con Ronaldo. No es Ronaldo que hace diferencia de jugar bien o mal. La diferencia que Ronaldo hace es que hace goles“, indicó el entrenador portugués.

Peseiro reveló cuáles pueden ser los candidatos para ser campeones mundiales: “Portugal está ahí. Podemos hablar de Francia, España, Inglaterra también, Argentina, Brasil y Alemania”.

Luego se refirió al desempeño de Colombia y de su capitán: “Colombia los últimos años ha subido mucho el nivel. La sorpresa de James jugando con mucha calidad en equipo nacional, no jugando en equipos en este momento. Un jugador que ha pasado en Portugal con un excelente nivel, un jugador tremendo, jugador con la calidad, una capacidad, un skills impresionantes. Y creo que de los mejores jugadores que han pasado por Portugal.”

🇨🇴“Colombia es un equipazo, en los últimos años ha subido mucho el nivel (…) James es de los mejores jugadores que han pasado por Portugal”



🎙️José Peseiro, entrenador portugués, en #CaracolDeportesDomingo pic.twitter.com/8yBKitysk8 — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) December 8, 2025

Por último señaló que en el Grupo K no deben subestimar a Uzbekistán: “Un equipo de jugadores muy rápidos. Colombia y Portugal no pueden pensar que es fácil ganar a los uzbekos. Tiene una jugadores adelante que son rápidos, son potentes, un equipo con una buena transición ofensiva, seguro”.