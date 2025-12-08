Serafino Iacono se pronunció frente a señalamientos sobre NG Energy, Sinú 9 y vínculos con Ecopetrol

A través de un comunicado oficial el empresario Serafino Iacono respondió a las versiones que lo vinculan con presuntas irregularidades relacionadas con NG Energy, la cesión de derechos del bloque gasífero Sinú 9 y la venta de un apartamento al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.

En el comunicado, Iacono aseguró que varias de las publicaciones recientes contienen interpretaciones “especulativas y sin sustento” y que han generado confusión sobre su nombre y su actividad empresarial. Por eso, aclaró cómo se han dado las actuaciones de NG Energy y su filial en Colombia.

La venta del apartamento a Ricardo Roa

En su comunicado, Iacono afirmó que no existe ninguna relación comercial ni contractual entre él, NG Energy o MKMS y Ecopetrol. También recalcó que no mantiene vínculos como persona natural con la compañía estatal.

Respecto a la compra de un apartamento por parte del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, Iacono explicó que se trató de un negocio privado, ajustado a la ley, y que entregó toda la documentación a las autoridades que adelantan investigaciones por un posible conflicto de intereses.

"Por otra parte y sobre la compra de un apartamento por parte del señor Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, he aclarado a los medios de comunicación que fue un negocio enmarcado en la ley y he entregado de manera expedita toda la información a las autoridades competentes“, afirmó Iacono.

NG Energy y la operación del bloque Sinú 9

Iacono dijo que NG Energy es una empresa canadiense listada en la Bolsa de Toronto (TSX), sometida a estrictos estándares de auditoría, gobernanza y cumplimiento regulatorio. En Colombia, explicó, quien opera directamente es MKMS Energy Sucursal Colombia.

Frente al caso del bloque Sinú 9, dijo que el campo de gas no fue adjudicado recientemente, sino en 2014 a la compañía Clean Energy, tras un proceso regulado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

El empresario insistió en que cualquier intento de relacionar este proceso con Ecopetrol es incorrecto, ya que dijo la petrolera no tiene competencia en la adjudicación de áreas de exploración, función que corresponde exclusivamente a la ANH.

“No existe ninguna relación de MKMS, NG Energy o sus filiales con Ecopetrol. De igual manera, ni MKMS, ni NG Energy ni sus filiales han tenido ni tienen negocios con Ecopetrol. Cualquier insinuación en sentido contrario es falsa. Tampoco tengo como persona natural vínculo alguno con Ecopetrol, o algún negocio relacionado con esa empresa”, afirmó Iacono.

Finalmente, el exdirectivo señaló que ya no hace parte de la administración de NG Energy, ya que dice haber dejado la presidencia ejecutiva el 25 de marzo y la junta directiva el 1 de agosto de 2024. También aclaró que es ciudadano italiano —no venezolano— y que su cargo es el de cónsul honorario de San Marino en Colombia.