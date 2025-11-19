Ecopetrol cerrará el 2025 con 13 pozos exploratorios perforados: Ricardo Roa

Cartagena

En el marco de la VIII Cumbre del Petróleo, Gas y Energía que se desarrolla en Cartagena, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, anunció que la compañía cerrará el 2025 con 13 pozos exploratorios perforados, una cifra que superará la meta inicial trazada para este año por la empresa.

“Nos comprometimos este año a hacer 10 pozos, 10 perforaciones, vamos a hacer 13 con menos recursos, unos 328 millones de dólares, la inversión que esperamos a cerrar en la actividad exploratoria. Para quienes dicen que no se hace actividad exploratoria, que no se sigue trabajando en la exploración y la búsqueda de petróleos en el país, pues aquí hay una gran muestra de que le apostamos a 10 y vamos a terminar con 13 pozos exploratorios este año”, expresó.

También respondió a las críticas ante la caída de las ganancias en el tercer trimestre, asegurando que la “salud financiera” de la empresa es buena y muestra una solidez en su generación de riqueza.

“Hoy tenemos un flujo de caja de unos 14 billones de pesos operativo disponible. Entonces, la salud financiera de Ecopetrol hoy es muy buena, mucho mejor de lo que la recibimos cuando estábamos y aquí hay unos avances importantes en materia de las medidas de disciplinas de capital. El plan de eficiencia, este año nos comprometimos con 4.1 billones de pesos de ahorros, cuando vino la caída de los precios dijimos vamos a aumentar en 1.1 billones o en 1.2 billones esa apuesta, ya en el reporte del del tercer trimestre del año alcanzamos la meta de 4.1 y estamos trabajando para alcanzar esa meta de 5.2 billones de pesos de ahorros en el año 2025”, explicó.

Según Ricardo Roa, Ecopetrol está teniendo la producción más alta de los últimos nueve años con un promedio de 751 mil barriles día entre enero y septiembre de 2025.

“Para quienes también critican que Ecopetrol se está marchitando y que estamos generando y destruyendo valor, pues estamos teniendo la producción más alta de los últimos nueve años. Ya vamos a ver los detalles de cómo se sustenta esa cifra, ese resultado, 751 mil barriles día, es el promedio diario que hemos reportado en estos primeros tres trimestres del 2025”, puntualizó el presidente de la estatal petrolera.