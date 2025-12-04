Ecopetrol impulsó la formación de 400 guardianes de la biodiversidad en Cartagena

Noticiero mediodía Cartagena

Con una jornada de limpieza y sensibilización en afluentes aledaños de las poblaciones de Pasacaballos y Bajo del Tigre, la refinería de Cartagena, el Establecimiento Público Ambiental (EPA) y Cardique, culminaron la preparación de 400 guardianes de los caños que se encargarán de proteger el recurso hídrico y la biodiversidad de sus comunidades.

Ellos recibieron conocimientos en manejo de residuos sólidos, preservación de caños, arroyos y canales, y cuidado de la fauna y flora. Asimismo, recibieron uniformes, botas, gafas, ponchos impermeables, carretillas, palas y rastrillos para desarrollar labores de conservación.

Esta iniciativa se desarrolló en desarrollo de la estrategia de ‘Enrútate por el Ambiente’, que busca mejorar la calidad de vida en la zona industrial y en la bahía de Cartagena, promoviendo la conservación ambiental y la participación ciudadana. Bajo este propósito, los guardianes tendrán la misión de promover jornadas de limpieza, recuperación de espacios públicos y desarrollar actividades de educación ambiental.

De esta manera, la refinería de Cartagena reafirma su compromiso con la sostenibilidad y la gestión ambiental, de la mano de las comunidades aledañas y autoridades locales.

