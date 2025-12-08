¿Qué significa Maple, Zayu y Clutch, las mascotas del Mundial 2026? Origen de los animales
Por primera vez en la historia, serán tres mascotas en una misma Copa del Mundo.
El próximo 11 de junio y hasta el 19 de julio se disputara el Mundial 2026 en México, Canadá y Estados Unidos. Por primera vez en la historia de una Copa del Mundo se jugarán compromisos en tres países diferentes y participarán 48 selecciones, cuando tradicionalmente eran 32.
Para estar al día con el Mundial 2026, solo queda por definirse las seis selecciones que obtendrán su cupo a través del repechaje, que se disputará en marzo del próximo año. Pues ya se llevó el sorteo de como quedaron distribuidas las 12 llaves, cada una con cuatro equipos y, además, ya fueron revelados los horarios y sedes de los 104 partidos.
Así quedaron conformados los 12 grupos
- Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica, Playoff D
- Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar, Playoff A
- Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia, Haití
- Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay, Playoff C
- Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil, Curazao
- Grupo F: Holanda, Japón, Túnez, Playoff B
- Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto, Nueva Zelanda
- Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudí, Cabo Verde
- Grupo I: Francia, Senegal, Noruega, Playoff 2
- Grupo J: Argentina, Austria, Argelia, Jordania
- Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán, Playoff 1
- Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá, Ghana
¿Qué significa el nombre de las mascotas del Mundial 2026?
En los últimos meses, la FIFA presentó oficialmente a la mascota oficial del Mundial 2026. La sorpresa es que, por primera vez, serán tres mascotas, cada una representando a los países anfitriones. Maple, el alce canadiense; Zayu, el jaguar mexicano, y Clutch, el águila americana.
- Maple: Es un alce que juega de portero, su propósito es recorrer todo Canadá para conectar con las personas y enamorarse de la riqueza cultural del país. Disfruta de la música, el arte y por supuesto, del fútbol. Su nombre hace referencia a la hoja de maple es símbolo nacional y que aparece en la bandera.
- Zayu: Es un jaguar que juega como delantero, su nombre significa unidad, fortaleza y alegría. Representa el patrimonio y la biodiversidad de México. Fuera de la cancha, promueve el baile, la gastronomía y las tradiciones propias del país.
- Clutch: Es un águila centrocampista que le gusta recorrer cada rincón de Estados Unidos para. Se destaca por se optimista, por unir a las personas a su alrededor y por ser un ejemplo vivo de que “para volar alto solo se necesita voluntad, pasión y entregarlo todo en la cancha”.