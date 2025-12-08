Nuevo vuelo directo Bucaramanga–Barranquilla: así operará la ruta de Satena

Esta aeronave aumentará la capacidad de pasajeros para la ruta. Foto | webinfomil.com

Bucaramanga sigue sumando buenas noticias en conectividad.

Viajar a Barranquilla ahora tiene una opción más rápida. Pues, ya está funcionando el vuelo directo operado por Satena, sin pasar por Bogotá.

Con tarifas desde 260 mil pesos.

La ruta se convierte en el noveno destino directo desde Palonegro y abre una puerta más hacia el Caribe para turistas, empresarios y quienes viajan con frecuencia.

Además, mueve a todo el ecosistema turístico. Pues, agencias, hoteles, restaurantes y comercios que ahora suman un nuevo destino para ofrecer.

Le puede interesar: Cárcel para policía investigado por asalto a joyería en Bucaramanga donde murió el intendente Leal

Desde el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga celebraron el despegue de esta conexión.

Su directora, Laura Melissa Patiño, aseguró que esta nueva ruta es una señal de que la ciudad sigue creciendo y ganando espacio en el mapa aéreo del país e invitó a la ciudadanía a apropiarse de esta apuesta.

Le recomendamos: Cárcel de Palogordo completa 13 días sin luz: alertan riesgo en penal de máxima seguridad

La Gobernación de Santander también destacó el impacto regional del vuelo.

El secretario de Cultura y Turismo, Jorge Humberto Rangel, recordó que el sector empresarial llevaba tiempo pidiendo esta conexión y que ahora las “montañas se conectan con el Caribe”, impulsando economía y turismo.

Lea también: Ascendieron a tres los lesionados por pólvora en Santander: dos son menores de edad

El vuelo se opera con un avión ATR 72, una aeronave nueva con capacidad para 70 pasajeros, traída desde Francia.

Con esta nueva ruta, Bucaramanga y Santander siguen ampliando su red de destinos y se consolidan como una región con más oportunidades para viajar y para recibir visitantes.