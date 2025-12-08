Mejores países para emigrar si es colombiano o venezolano, según IA: ¿piden visa?

Los ciudadanos colombianos y venezolanos tiene un amplio historial migratorio en diversos países del mundo, en los que han pasado a convertirse en parte considerable de los habitantes foráneos.

En ese sentido, no es de extrañarse que cada vez más personas opten por tomar la decisión de dejar atrás las fronteras nacionales, en búsqueda de mejores salarios, calidad de vida y el bienestar general de sus familias.

Así las cosas, de acuerdo con la inteligencia artificial, hay ciertos destinos que podrían decir más amenos o accesibles siendo colombiano o venezolano, teniendo en cuenta factores como salario, calidad de vida y requisitos migratorios; conózcalos a continuación.

Países para emigrar siendo colombiano

De acuerdo con la IA, los países que ofrecen más facilidades para los colombianos migrantes son:

España

Se valora por la cercanía en el idioma y los lazos culturales que hacen más fácil integrarse. Además, los colombianos cuentan con beneficios a partir de convenios bilaterales para la homologación de títulos universitarios.

Sí se requiere visa de residencia o trabajo (aunque el espacio Schengen permite estar 90 días), sin embargo, la alta calidad de vida y el salario competitivo para el contexto europeo son factores difíciles de ignorar.

Canadá

Destaca por su alta calidad de vida, sistema de salud y oportunidades para profesionales extranjeros mediante programas enfocados a la migración. El salario es alto en promedio y tiene muchas políticas de inclusión. Se necesita visa (permanente, trabajo o estudio), pero se presenta una ruta clara a la ciudadanía.

Reino Unido

Es un destino fuerte para profesionales extranjeros en áreas como finanzas, ingenierías y salud. Cuenta con un sistema de migración basado en puntos. Aunque el salario es elevado, también lo es el costo de vida. Es necesaria una visa de trabajo o estudio. Para los colombianos es beneficiosa la necesidad de mano de obra calificada.

Países ideales para migrantes venezolanos

Chile

Aunque cuenta con estabilidad económica ambientada con su proximidad cultural, recientemente la incertidumbre política ha generado dudas entre la población venezolana, sin embargo, sigue siendo un destino atractivo.

Se requiere una visa consular antes de viajar. Según la IA el país cuenta con oportunidades concentradas en el sector servicios y construcción. Los salarios dependen del nivel de formalidad del empleo.

Perú

La IA consideró que Perú es clave como destino para venezolanos debido a sus políticas de regularización como el Permiso Temporal de Permanencia. Se requiere visa consular. El costo de vida es bajo y las oportunidades predominan en sectores informales o de servicios con salarios bajos.

Argentina

Permite a los venezolanos ingresar como turistas y luego aplicar a residencias en el marco de la Mercosur, la IA explica que Argentina puede aplicar la política de “vecino” flexible aunque Venezuela esté suspendida de la organización. No se necesita visa. Aunque la calidad de vida es atractiva, la inestabilidad económica y la inflación son un desafío constante.