Aerolínea venezolana retomará vuelos a Madrid por medio de una escala con Cartagena

La aerolínea venezolana Laser anunció una nueva ruta entre Venezuela y España, con escala en la ciudad de Cartagena de Indias, que empezará a operar desde el próximo miércoles 10 de diciembre, como una alternativa tras la seguidilla de cancelaciones de vuelos desde y hacia territorio venezolano de las últimas dos semanas.

En un comunicado publicado en Instagram, Laser informó que diseñó “una alternativa de conexión” para los pasajeros con reservas confirmadas, ante “la imposibilidad operativa de mantener los vuelos directos” entre Venezuela y España.

Dicha alternativa consiste en una conexión con el aeropuerto de Cartagena y una alianza interlineal con la aerolínea PLUS ULTRA.

“Los pasajeros con reservas confirmadas a partir de la fecha señalada, serán contactados oportunamente para ofrecerles más información”, escribió Laser.

Laser negocia con la Aerocivil de Colombia

Laser también se encuentra en negociaciones con la Aeronáutica Civil de Colombia para aumentar la oferta de vuelos entre Bogotá y Caracas, al igual que las aerolíneas venezolanas Aviar y Turpial, que estarían dispuestas a volar pese a las interferencias de la navegabilidad aérea.

#MUNDO | Tres aerolíneas venezolanas, Laser, Avior y Turpial, negocian con la Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) para ampliar la oferta de vuelos entre Venezuela y Colombia, en medio de la tensión causada por el cierre del espacio aéreo venezolano que ordenó el presidente… pic.twitter.com/riYIyjrdYB — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 4, 2025

Así lo confirmó la entidad colombiana, que está consultando el dato de usuarios afectados por la suspensión de la operación de las aerolíneas Copa Airlines, Wingo y Satena para avanzar en las gestiones con las compañías venezolanas.

Laser Airlines había cancelado sus vuelos rumbo a Madrid hasta el 8 de diciembre por “causa de fuerza mayor”, lo que ocurrió después de la alerta de la Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense por el “empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores”.

La autoridad aeronáutica del país que mantiene un despliegue militar en aguas internacionales del Caribe cercanas a Venezuela pidió “extremar la precaución” a las aeronaves que circulan por el espacio aéreo de este país.

La tensión aumentó con un mensaje del presidente Donald Trump a través de X en el que ordenó el cierre del espacio aéreo venezolano, mientras continúan los bombardeos a presuntas “narcolanchas” en el Caribe. La cuenta de estos ataques escala a 22 con 86 “narcoterroristas” —según Washington— muertos.