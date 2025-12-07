Magistrado que condenó al general Palomino pidió rechazar tutela que busca tumbar captura

JUDICIAL

Que se declare improcedente la tutela que interpuso el condenado general en retiro Rodolfo Palomino, fue la petición que hizo el magistrado de la Sala Especial de Primera Instancia Jorge Emilio Caldas, a la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de ese alto Tribunal.

Tras ser capturado y condenado a 7 años y un día de prisión, el exdirector de la Policía Nacional, general en retiro Rodolfo Palomino, interpuso una tutela en la que pidió levantar la captura y que lo dejen en libertad alegando que la sentencia en su contra no está en firme y aún falta resolverse la segunda instancia ante la Sala Penal.

En un documento de cinco páginas, el magistrado Jorge Emilio Caldas, (ponente de la condena) argumentó que la tutela es el último recurso al que acude un ciudadano cuando no tiene más posibilidades de defender un derecho fundamental vulnerado, y en el caso del general Palomino, la tutela no es el mecanismo porque aún existen otros recursos por la vía ordinaria a los que el hoy condenado puede acudir.

De hecho, el general Palomino ya hizo uso de uno de esos recursos, apeló la decisión y pidió el plazo máximo para sustentar dicho recurso.

El general Palomino fue condenado en primera instancia, luego de que intentara persuadir a una fiscal en el 2014 para impedir la captura del cuestionado empresario Luis Gonzalo Gallo, investigado por presunto despojo de tierras a campesinos en alianza con grupos paramilitares.

El establecimiento dereclusión en la Escuela de Postgrados de la PolicíaNacional es el lugar que el INPEC destinó para que el general (r) Rodolfo Palomino, cumpla la sentencia.