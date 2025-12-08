En Armenia capturaron un hombre con circular azul de Interpol, vinculado en una masacre en el Cauca

Armenia

En Armenia, la policía capturo a un hombre con circular azul de Interpol, que estaría vinculado en una masacre en la ciudad de Popayán donde fueron asesinadas tres personas este año.

La Policía Quindío en desarrollo de acciones de prevención y control, capturaron a un hombre de 35 años de edad, mediante orden judicial por el delito de homicidio agravado.

La acción policial se llevó a cabo en la Manzana N del barrio Manantiales al sur de la ciudad de Armenia, cuando uniformados requieren a un ciudadano quien se desplazaba a bordo de una motocicleta.

Según el reporte, al realizar el registro a persona, identificación y consulta de antecedentes, hallan un reporte positivo en la base de datos, emanado por el Juzgado Promiscuo Municipal de Puracé – Cauca.

Así mismo evidenciaron que tenía requerimiento de circular Azul de INTERPOL, toda vez que podría desplazarse a países tales como Perú, Ecuador, Chile o Venezuela para evadir a las autoridades.

Vinculado en una masacre en Popayán

De acuerdo con la Policía, este individuo estaría vinculado en el hecho ocurrido el 14 de septiembre de 2025, donde resultaron lesionadas seis personas con arma de fuego, de las cuales murieron tres de ellas, mientras que dos hombres y una mujer más, resultaron heridos, momentos en que se encontraban departiendo en una discoteca del barrio La Paz de la ciudad de Popayán.

Las víctimas de esa masacre fueron identificadas como Daniel Felipe Samboní Valverde, Orlando Iván Cuscué Guacas y Carlos Mauricio Mosquera Vernaza” y según La Policía Metropolitana de Popayán dos de las víctimas presentaban anotaciones judiciales por violencia intrafamiliar, lesiones personales, daño en bien ajeno y porte ilegal de armas de fuego.

El comandante de la Policía, Quindío, coronel Luis Fernando Atuesta Zarate señaló que una vez fue notificado de la orden de captura, fue dejado a disposición de la autoridad solicitante donde se dará continuidad al proceso judicial en su contra.

La Policía Nacional en el Quindío continuará trabajando por la seguridad de los habitantes de la región, toda vez que no es la primera vez en el departamento las autoridades capturaron delincuentes que están vinculados con hechos delictivos en otras regiones del país.