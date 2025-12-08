Condenado a más de 30 años de cárcel a responsable de la muerte de fiscal en Fusagasugá
El hombre aceptó los cargos y deberá pagar la condena en prisión.
Cundinamarca
Un juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario por 30 años y 7 meses a Deiver Jair Rodríguez Burgos, responsable de asesinar al fiscal especializado Karin Sefair Calderón, el pasado 10 de junio en un centro comercial en Fusagasugá.
El condenado aceptó voluntariamente los delitos por homicidio agravado, hurto calificado agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
La investigación de un fiscal de la Seccional Cundinamarca evidenció que Rodríguez interceptó a la víctima en un parqueadero de un centro comercial de Fusagasugá, la intimidó con un arma de fuego para despojarla de un dinero que acababa de retirar de una entidad bancaria y le disparó en una pierna.
“Con el fiscal en el suelo, lo golpeó, accionó nuevamente el arma de fuego ocasionándole una herida en el abdomen y se apoderó de un maletín que contenía 128 millones de pesos”, según el investigador.
Vale recordar que Deiver Jair Rodríguez Burgos fue capturado el pasado 10 de septiembre por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Sijin de Cundinamarca, exactamente en el peaje Gambote en la vía que conduce de San Onofre, Sucre a Cartagena.