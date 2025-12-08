Condenado a más de 30 años de cárcel a responsable de la muerte de fiscal en Fusagasugá. Foto: Fiscalía.

Cundinamarca

Un juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario por 30 años y 7 meses a Deiver Jair Rodríguez Burgos, responsable de asesinar al fiscal especializado Karin Sefair Calderón , el pasado 10 de junio en un centro comercial en Fusagasugá.

El condenado aceptó voluntariamente los delitos por homicidio agravado, hurto calificado agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

La investigación de un fiscal de la Seccional Cundinamarca evidenció que Rodríguez interceptó a la víctima en un parqueadero de un centro comercial de Fusagasugá , la intimidó con un arma de fuego para despojarla de un dinero que acababa de retirar de una entidad bancaria y le disparó en una pierna.

“Con el fiscal en el suelo, lo golpeó, accionó nuevamente el arma de fuego ocasionándole una herida en el abdomen y se apoderó de un maletín que contenía 128 millones de pesos ”, según el investigador.