Sebastián Montoya no terminó la última carrera de F2 en 2025: Así finalizó en la tabla del mundial

Sebastián Montoya no terminó como hubiese deseado su primera temporada en la Fórmula 2. El piloto colombiano se tuvo que retirar de la última carrera, celebrada en el circuito de Yas Marina, en Emiratos Arabes Unidos, debido a una falla mecánica en su monoplaza.

Montoya, quien entre semana renovó su contrato con Prema Racing para 2026, partió en el quinto lugar tras una muy buena clasificación. Sin embargo, Montoya comenzó a tener fallas en su vehículo en la vuelta 11 e hizo activar el Safety Car Virtual, que luego fue Safety Car completo para poder retirar el Prema de la pista.

Esto no le permitió sumar puntos al joven piloto en su última carrera, por lo que terminó saliendo del top 10 de la clasificación y acabó con 91 unidades, a 14 del décimo lugar, ocupado por el checho Roman Stanek.

LAP 9 / 33



Sebastian Montoya pulls off on the exit of turn 14 😕



🟡 VSC 🟡#F2 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/wq31wvX094 — Formula 2 (@Formula2) December 7, 2025

El 2025 de Montoya

En su primera carrera sprint logró sumar 3 puntos, pero luego tuvo una sequía larga sin anotarse puntos. Lo volvió a hacer en la carrera principal del GP de Italia.

Su mejor resultado fue el podio que logró en la carrera principal del GP de Barcelona, en la que quedó en el segundo lugar. Este mismo resultado lo obtuvo en una sprint en Silverstone, Gran Bretaña. Antes, en Monaco, ocupó el tercer puesto en la principal.

¿Quién ganó la última carrera de F2 del 2025?

Se la llevó el paraguayo Joshua Duerksen, quien por segunda temporada consecutiva se impuso en la carrera final de la F2. Duerksen había partido en la octava casilla, pero tuvo un gran manejo y supo aprovechar las oportunidades para quedarse con la victoria. Roman Stanek fue segundo y el italiano Gabriele Minì completó el podio.

Duerksen terminó como el mejor latinoamericano en la temporada de F2, pues ocupó el puesto 9 con 107 unidades. Le siguió Sebastián Montoya en la casilla 12, mientras que el mexicano Rafael Villagómez acabó en el puesto 14 con 43 unidades.

The perfect ending to this chapter 📖@JoshuaDuerksen1 claimed victory in his final race with AIX Racing with a controlled drive in the Abu Dhabi Feature 👏#F2 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/GfxdGhr4A8 — Formula 2 (@Formula2) December 7, 2025

Así terminó la tabla de posiciones del Mundial de F2

El italiano Leonardo Fornaroli se proclamó campeón del mundial de pilotos con un total de 211 puntos, sacándole una considerable ventaja al estadounidense Jack Crawford (175). Por su parte, el neerlandés, Richard Verschoor, terminó tercero con 170 unidades.