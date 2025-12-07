Deportes

Lando Norris, el nuevo campeón de la Fórmula 1: Apretada definición del título con Verstappen

El neerlandés ganó el gran premio de Abu Dabi, pero no le alcanzó para lograr su quinto título.

Lando Norris / Getty Images / Clive Rose

Gran Bretaña vuelve a tener campeón de Fórmula 1 luego de cuatro años de dominio de Max Verstappen. Lando Norris (McLaren) se proclamó este domingo con el título del mundial de pilotos de la temporada 2025 al acabar tercero en el Gran Premio de Abu Dabi, el último del año, que ganó, en el circuito de Yas Marina, el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Norris, de 26 años, se convirtió en el undécimo piloto británico en ganar el Mundial de Fórmula Uno, en cuyo historial sucedió a Verstappen, campeón las cuatro ediciones anteriores; tras acabar tercero una carrera que su compañero, el australiano Oscar Piastri, concluyó en segunda posición; y el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin), en la sexta.

Apretada definición del título

A esta última carrera llegaban tres pilotos con opciones de ser campeón: Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri. El neerlandés necesitaba ganar y que Norris terminara en el puesto 4 o uno inferior, pero no fue así y en una carrera sin muchas emociones, fue Norris el que gritó ‘campeón’.

Pero la tabla quedó muy ajustada. Norris se impuso con solo dos puntos de diferencia (423) con respecto a Verstappen (421), mientras que Piastri quedó en el tercer lugar del mundial con 410 unidades.

McLaren volvió a quedar campeón del mundial de constructores, luego de haber ganado el título de equipos en 2024. Por su parte, un piloto de esta escudería no quedaban campeón desde 2008, cuando Lewis Hamilton se proclamó corriendo para los ingleses.

Todos los campeones de F1

AÑOPILOTO
2025 Lando Norris (McLaren)
2024Max Verstappen (Red Bull)
2023Max Verstappen (Red Bull)
2022Max Verstappen (Red Bull)
2021Max Verstappen (Red Bull)
2020Lewis Hamilton (Mercedes)
2019Lewis Hamilton (Mercedes)
2018Lewis Hamilton (Mercedes)
2017Lewis Hamilton (Mercedes)
2016Nico Rosberg (Mercedes)
2015Lewis Hamilton (Mercedes)
2014Lewis Hamilton (Mercedes)
2013Sebastian Vettel (Red Bull)
2012Sebastian Vettel (Red Bull)
2011Sebastian Vettel (Red Bull)
2010Sebastian Vettel (Red Bull)
2009Jenson Button (Brawn GP)
2008Lewis Hamilton (McLaren)
2007Kimi Raikonnen (Ferrari)
2006Fernando Alonso (Renault)
2005Fernando Alonso (Renault)
2004Michael Schumacher (Ferrari)
2003Michael Schumacher (Ferrari)
2002Michael Schumacher (Ferrari)
2001Michael Schumacher (Ferrari)
2000Michael Schumacher (Ferrari)
1999Mika Hakkinen (McLaren)
1998Mika Hakkinen (McLaren)
1997Jacques Villeneuve (Williams)
1996Damon Hill (Williams)
1995Michael Schumacher (Benetton)
1994Michael Schumacher (Benetton)
1993Alain Prost (Williams)
1992Nigel Mansell (Williams)
1991Ayrton Senna (McLaren)
1990Ayrton Senna (McLaren)
1989Alain Prost (McLaren)
1988Ayrton Senna (McLaren)
1987Nelson Piquet (Williams)
1986Alain Prost (Williams)
1985Alain Prost (McLaren)
1984Niki Lauda (McLaren)
1983Nelson Piquet (Ferrari)
1982Keke Rosberg (Ferrari)
1981Nelson Piquet (Williams)
1980Alan Jones (Williams)
1979Jody Schekter (Ferrari)
1978Mario Andretti (Lotus)
1977Niki Lauda (Ferrari)
1976James Hunt (Ferrari)
1975Niki Lauda (Ferrari)
1974Emerson Fittipaldi (McLaren)
1973Jackie Stewart (Lotus)
1972Emerson Fittipaldi (Lotus)
1971Jackie Stewart (Tyrrell)
1970Jochen Rindt (Lotus)
1969Jackie Stewart (Matra)
1968Graham Hill (Lotus)
1967Denny Hulme (Brabham)
1966Jack Brabham (Brabham)
1965Jim Clark (Lotus)
1964John Surtees (Ferrari)
1963Jim Clark (Lotus)
1962Graham Hill (BRM)
1961Phil Hill (Ferrari)
1960Jack Brabham (Cooper)
1959Jack Brabham (Cooper)
1958Mike Hawthorn (Vanwal)
1957Juan Manuel Fangio (Maserati)
1956Juan Manuel Fangio (Ferrari)
1955Juan Manuel Fangio (Mercedes)
1954Juan Manuel Fangio (Maserati/Mercedes)
1953Alberto Ascari (Ferrari)
1952Alberto Ascari (Ferrari)
1951Juan Manuel Fangio (Alfa Romeo)
1950Giuseppe Farina (Alfa Romeo)

