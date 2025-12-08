Capturaron en Caldas a hombre buscado con Notificación Azul de Interpol por homicidio agravado

Caldas, Antioquia

Diego Camilo Sinisterra Varela, solicitado mediante Notificación Azul de Interpol por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego fue capturado por la Policía en el municipio de Caldas al Sur del Valle de Aburrá.

La detención ocurrió en la vía La Pintada – Medellín, en el sector El Remanso, donde el Grupo de Tránsito y Transporte adelantaba controles viales rutinarios. Sinisterra Varela se movilizaba en un vehículo particular proveniente de Manizales con destino a Medellín. Durante la verificación de antecedentes a través del aplicativo APPOL, los uniformados identificaron un requerimiento judicial vigente emitido por la Fiscalía Seccional de Chinchiná, Caldas.

“Arrojó positivo el requerimiento vigente por parte de la Fiscalía Seccional de Chinchiná, Caldas. Tras su captura, se realizaron los actos urgentes correspondientes, y el capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes”, explicó el coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia.

Una vez confirmada la orden de requerimiento, personal de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) acompañó el procedimiento para garantizar el cumplimiento de los protocolos judiciales. Las autoridades señalaron que el detenido fue trasladado de inmediato para la realización de las diligencias urgentes y posteriormente presentado ante la autoridad competente.