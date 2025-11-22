Cayó en Medellín líder de red internacional de estafas inmobiliarias con circular roja de Interpol

Medellín

En el barrio Belén de Medellín, la Policía Nacional, a través de Interpol DIJIN y en coordinación con Interpol Santo Domingo, la Alcaldía de Medellín y Migración Colombia, capturó a Keylis Samahi Belfon una ciudadana venezolana de 31 años requerida por autoridades de República Dominicana mediante Notificación Roja.

La mujer es solicitada por los delitos de lavado de activos, estafa, bancarrota fraudulenta, delitos tecnológicos y asociación ilícita.

Keylis Samahi sería presuntamente la líder de una estructura delictiva dedicada a estafas inmobiliarias de alto impacto cometidas entre 2022 y 2024.

“Esta mujer hacía parte de una estructura criminal que bajo fachadas inmobiliarias utilizaba empresas para defraudar a ciudadanos dominicanos y extranjeros mediante proyectos ficticios y engaños digitales que movieron sumas millonarias”, señaló el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa.

Las víctimas, según la investigación, fueron ciudadanos de República Dominicana, Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y varios países europeos, quienes entregaron sumas significativas de dinero mediante medios electrónicos, confiando en la reputación de las marcas inmobiliarias usadas de manera fraudulenta. Parte de los recursos obtenidos por la organización eran movilizados a cuentas controladas por sus integrantes para la compra de bienes muebles e inmuebles y para sostener su operación criminal.

Detalles de la captura

Su ubicación fue posible tras labores de verificación, intercambio de información e implementación de protocolos de cooperación internacional entre Interpol Colombia y República Dominicana, así como el apoyo de Migración Colombia para garantizar la retención conforme a los lineamientos establecidos para personas con alertas internacionales vigentes.

El proceso que permitió su identificación en Colombia inició a partir de información remitida por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos de República Dominicana, lo que activó las verificaciones migratorias, el rastreo de movimientos y la búsqueda de posibles ubicaciones de la investigada en territorio nacional.

La ciudadana quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Actualmente se adelantan los trámites para la solicitud de orden de captura con fines de extradición, en espera de que República Dominicana remita la documentación correspondiente por canales diplomáticos dentro de los plazos establecidos.

En lo que va de este año, 35 personas han sido capturadas por notificación roja de Interpol en Medellín.