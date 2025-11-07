Acusan a una mujer de reclutar a jóvenes para el envío de drogas al extranjero en Medellín

Medellín

La Fiscalía capturó a una joven señalada de integrar el grupo ilegal conocido como La Terraza, organización criminal dedicada a exportar cocaína al exterior por diferentes medios, entre ellos mediante correos humanos por el aeropuerto de Rionegro.

El ente investigador manifestó que, durante las audiencias de imputación de los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, con fines de narcotráfico por parte de un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA), los cuales no aceptó, un juez ordenó su detención en centro carcelario.

La Fiscalía informó que la joven sería la encargada de reclutar jóvenes en municipios de Antioquia y convencerlos de que trasporten cocaína hacia el exterior, incluso ella misma realizaría esta práctica ilegal “habría viajado a Argentina con sustancias alucinógenas para la comercialización trasnacional”, dijo el ente investigador.

Por estos mismos hechos ya habían sido condenados mediante preacuerdo 30 integrantes de la Terraza, entre ellos tres expolicías.

Las labores investigativas establecieron que ese grupo ilegal de Medellín “entre enero de 2019 y octubre de 2022, esta estructura habría enviado drogas sintéticas hacia Estados Unidos, Europa, Centroamérica y Sudamérica”.