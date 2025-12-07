Tres personas condenadas por ofrecer a mujeres en Medellín empleo de meseras y explotarlas en Grecia

Medellín

En Medellín, tres integrantes de una red delincuencial que captaba mujeres con falsas ofertas laborales para explotarlas sexualmente en Atenas, Grecia, fueron condenados por jueces especializados, tras suscribir preacuerdos con la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con la investigación adelantada por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, los sentenciados contactaban a jóvenes en distintos sectores de Medellín y les ofrecían supuestos trabajos como meseras en un bar de Atenas. Les prometían pagos diarios de 100 euros, alojamiento, alimentación y apoyo económico.

Sin embargo, al llegar a Grecia, las víctimas eran despojadas de sus pasaportes y pertenencias y obligadas a asumir deudas entre 1.300 y 3.200 euros, que debían pagar mediante explotación sexual.

Además, las mujeres soportaron jornadas extenuantes, violencia psicológica y física, y permanecieron incomunicadas de sus familias.

Detalles de las condenas

Juan David Ceballos Madrid recibió una pena de seis años y siete meses de prisión por los delitos de trata de personas; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

Por su parte, Paola Andrea Acevedo García fue condenada a seis años y siete meses de prisión, mientras que Evelin Andrea Gómez Ramírez deberá cumplir tres años y dos meses de prisión, ambas como responsables del delito de trata de personas.