Desmantelan red en Medellín y Cali que con falsas ofertas explotaba sexualmente a mujeres en Europa

Medellín

Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, en articulación con Europol y autoridades de varios países europeos, permitieron desmantelar una red transnacional dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual, que operaba desde Medellín y Cali.

De acuerdo con las indagaciones, los integrantes de esta organización criminal captaban mujeres mediante falsas ofertas laborales en el extranjero. Las víctimas eran convencidas de viajar a Malta, Croacia, Montenegro y Albania, bajo la promesa de empleos legítimos. En Colombia, los victimarios las ayudaban a tramitar la documentación para salir del país, les compraban los tiquetes aéreos y les daban dinero para cubrir los gastos del viaje.

Sin embargo, una vez llegaban a sus destinos, las mujeres eran despojadas de sus pasaportes y obligadas a trasladarse por distintas ciudades para ejercer actividades sexuales, supuestamente como forma de pagar los recursos que la red les había facilitado, cubrir su alimentación y hospedaje, y saldar multas que alcanzaban entre 3.000 y 4.000 euros.

Las denuncias recibidas por las autoridades revelan que varias de las víctimas fueron maltratadas física y psicológicamente, incomunicadas y amenazadas para evitar que denunciaran su situación.

Detalles de capturas

Fueron capturados nueve presuntos integrantes de la red: Lukas Giraldo Betancur, Óscar Arbey Ospina Ocampo, Mario Augusto Giraldo Hernández, Natalia Jaramillo Holguín, María Camila Correa Muñoz, María Paulina Restrepo Benítez, Diana Jaidivy Hernández Álvarez, Michell Dahiana Gaviria Ramírez y Grecia Alejandra Duarte Guzmán.

En el desarrollo de las investigaciones, se estableció que Lukas Giraldo Betancur sería el cabecilla de la organización, responsable de financiar la obtención de pasaportes, visas, tiquetes aéreos y hospedajes. Además, habría utilizado su doble nacionalidad y residencia en Europa para expedir cartas de invitación que facilitaran el ingreso de las víctimas a países como Malta y Croacia.

Por su parte, Natalia Jaramillo Holguín habría utilizado una agencia de viajes en Pereira, Risaralda, para gestionar los tiquetes aéreos de las mujeres. Los demás capturados habrían cumplido funciones de contacto con las jóvenes, logística de los desplazamientos y coordinación de otros requerimientos necesarios para concretar los viajes.

Los detenidos fueron presentados ante jueces de control de garantías, y fiscales de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y de la Seccional Medellín les imputaron, según su presunta responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir, trata de personas y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.