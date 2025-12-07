Santa Fe vs. Bucaramanga por la última fecha de cuadrangulares de la Liga: Fecha, hora y cómo seguir

¡Se acerca el final del campeonato! Independiente Santa Fe recibe en El Campín a Atlético Bucaramanga, por la última fecha del Grupo B de la Liga Colombiana-II. El León ya no podrá disputar el bicampeonato, tras quedar eliminado tempranamente en esta instancia.

Le puede interesar: Cuadrangulares Liga Colombiana: fecha y hora de los partidos correspondientes a la jornada 6

Del Grupo B, Deportes Tolima fue el primer equipo en clasificar a la final del segundo semestre del campeonato, luego de conseguir tres victorias y dos empates, sumando un total de 11 puntos, además de aprovechar la ventaja deportiva.

¡¡¡ 𝑼𝒏 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍𝒊𝒔𝒕𝒂 ‘𝑽𝒊𝒏𝒐𝒕𝒊𝒏𝒕𝒐 𝒚 𝑶𝒓𝒐’ !!! 🟤🟡@cdtolima avanza a la final de la #LigaBetPlayDIMAYOR II-2025 como líder del grupo B de los Cuadrangulares Semifinales 👏



Felicidades a los ‘Pijaos’ 🏹#LoDamosTodo ⚽ pic.twitter.com/tisRy9fAU1 — DIMAYOR (@Dimayor) December 4, 2025

¿Cómo les ha ido en los cuadrangulares a Santa Fe y Bucaramanga?

Independiente Santa Fe, por su parte, consiguió dos victorias ante Fortaleza, 3-0 en El Campín y 2-1 en Techo. Sin embargo, cayó en ambos partidos frente a Tolima (2-1 en la ida y 1-0 en la vuelta) y también perdió ante Bucaramanga por la mínima diferencia. En total, acumuló 6 puntos en las cinco fechas.

Por otro lado, Bucaramanga estuvo muy cerca de clasificar a la final de la Liga, pero el empate 0-0 en la vuelta frente a Tolima le impidió soñar con su segunda estrella. El Leopardo venció 1-0 a Santa Fe en Bogotá, igualó 0-0 con Tolima en la ida, perdió 2-1 ante Fortaleza en la primera fecha y ganó el segundo duelo 2-0.

Lea también: DT de Portugal califica como especial su juego ante Colombia por el recuerdo de Hugo Rodallega

Posible alineación de Santa Fe

Mosquera Marmolejo; Elvis Perlaza, Víctor Moreno, Iván Scarpeta, Christian Mafla; Yilmar Velásquez, Daniel Torres, Jhojan Torres; Ómar Frasica, Yeicar Perlaza y Hugo Rodallega.

DT: Francisco López.

Posible alineación de Bucaramanga

Aldair Quintana; Jefferson Mena, Carlos Romaña, Carlos Henao; Carlos de las Salas, Leonardo Flores, Aldair Zárate, Fabián Sambueza, Juan Camilo Mosquera, Neyder Moreno; Luciano Pons.

DT: Leonel Álvarez.

Fecha, hora y cómo seguir el partido

El partido entre Independiente Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga se jugará este domingo 8 de diciembre a partir de las 7:20 de la noche. Usted podrá disfrutar las emociones de este compromiso a través del minuto a minuto en la página web de Caracol Radio.