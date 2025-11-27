Esta es la cárcel donde el general (R) Palomino cumplirá la sentencia por tráfico de influencias

El general (r) Rodolfo Palomino, fue sentenciado a siete años de prisión por el delito de tráfico de influencias.

JUDICIAL

El establecimiento de reclusión en la Escuela de Postgrados de la Policía Nacional es el lugar que el INPEC destinó para que el general (r) Rodolfo Palomino, cumpla la sentencia de siete años de prisión que le impuso la Corte Suprema de Justicia por el delito de tráfico de influencias.

Desde el pasado martes el exdirector de la Policía estuvo recluido en el búnker de la Fiscalía y ahora, pasará a las celdas que están ubicadas en el Centro de Estudios de la Policía (CESPO).

Palomino fue condenado, luego de comprobarse que en 2014 solicitó a la fiscal especializada, Sonia Lucero Velásquez Patiño que suspendiera la orden de captura en contra del empresario contra Luis Gonzalo Gallo Restrepo.

Según la Corte, Palomino utilizó indebidamente su cargo para tratar de influenciar a una fiscal.

“Atentó contra el Estado que representaba y causó así una defraudación a la administración pública y en especial a la confianza de la funcionaria judicial indebidamente influenciada, quien nunca esperó una injerencia del procesado en asuntos de su competencia y mucho menos como máximo dirigente de la Policía Nacional", indicó el alto Tribunal.