Corte Suprema alista condena contra general Palomino por tráfico de influencias

JUSTICIA

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia emitirá un fallo condenatorio en contra el general en retiro y exdirector de la Polícia Nacional, Rodolfo Palomino.

Luego de varios años de la investigación en contra del general retirado, el despacho del magistrado Jorge Emilio Caldas lo encontró responsable por el delito de tráfico de inlfuencias de servidor público al tratar de interferir en la captura de un empresario.

Palomino intervino para que no capturaran a un empresario

En el desarrollo del juicio, la fiscal Sonia Velásquez, denunció que Palomino en el año 2014 le pidió “el favor” de no capturar a “una de las 14 personas” que estaba investigando.

Esa persona era el empresario, Luis Gonzalo Gallo, quien fue señalado por el despojo de tierras en el Urabá, Antioqueño.

La fiscal grabó como Palomino, le pedía que no capturara Gallo, uno de los argumentos que se logran escuchar es: “(él es) amigo personal de Pastrana, amigo personal del presidente del Banco Mundial”.

No obstante, el general (r) ha dicho en repetidas ocasiones que efectivamente esa reunión existió, sin embargo, fue mal interpretada por la fiscal, pues según lo manifestó Palomino la intención era participar en la operación.

Lo cierto es que la condena se conocerá este 14 de agosto en la lectura del fallo por parte del magistrado Jorge Emilio Caldas.